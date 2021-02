De AVG en datalekken

Weer is er een ziekenhuis in verlegenheid gebracht door een medewerker die onrechtmatig dossiers van patiënten inzag. Pas veel later is dit per toeval aan het licht gekomen doordat sommige verkregen gegevens in een boek werden terug gevonden. Binnen je gemeente heb je ook registraties die gevoelig kunnen zijn voor onrechtmatig gebruik.

iLogboek van PinkRoccade

Met een applicatie als iLogboek ben je als gemeente beter en eerder in staat om onrechtmatige raadplegingen te onderscheppen. Dit is daarmee een onmisbare tool voor de Functionaris gegevensbescherming maar ook voor de Gegevensbeheerder om de kwaliteit en integriteit van de gegevens te waarborgen.

Rapportages in iLogboek

Het bevragen van persoonsgegevens op vreemde tijdstippen of een afwijkend aantal raadplegingen krijg je in beeld met onze applicatie: iLogboek.

Aantoonbaarheid centrale logging

Richting de toezichthouder Autoriteit persoonsgegevens kun je aantonen dat je de gegevensbescherming van je inwoners de juiste aandacht geeft door het inzetten van een centraal logging component zoals bedoeld door VNG Realisatie.

Standaard voor logging

VNG Realisatie heeft een nieuwe standaard vastgesteld voor logging. Via de quick start guide krijg je info over de nieuwe standaard en hoe deze in te passen in je applicatielandschap.

