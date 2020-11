De gemeentejurist en de decentralisatie in het sociaal domein

Gemeentes hebben er sinds de decentralisatie in 2015 veel nieuwe taken bij gekregen. Welke gevolgen heeft dat voor het werk van de gemeentejurist? Ingeborg Lunenburg, opleider, adviseur en auteur is expert op het gebied van de uitvoering van de wetten in het sociaal domein en docent bij de vernieuwde Leergang Gemeentejurist. Wat vindt zij dat gemeentejuristen moeten weten en kunnen om uitvoering te geven aan deze wetten?

“Ik ben begonnen in de jaren tachtig, toen we nog een verzorgingsstaat hadden en de bomen bijna de hemel in groeiden”, begint Ingeborg haar verhaal. “Dat historische perspectief helpt mij overigens wel om te kunnen beredeneren waarom de regels zijn zoals ze nu zijn. Waar ze vandaan komen. Gemeentes hebben te maken met verschillende generaties. We kennen nog steeds een groep ouderen die is opgegroeid met het idee dat je je hand niet ophoudt, dat je zelf je problemen oplost. Maar er is ook een groep die vindt dat de overheid al hun problemen maar moet oplossen, ook als ze dat best zelf zouden kunnen.

Juridische handvatten

“De wetgever heeft samenhang beoogd tussen de wetten in het sociaal domein, ze vullen elkaar aan”, vervolgt Ingeborg. “De Jeugdwet is voor kinderen tot (in ieder geval) 18 jaar, de Participatiewet biedt een laatste vangnet voor inkomen en hulp naar werk en de Wmo regelt de ondersteuning voor mensen om zelfredzaam te zijn, mee te kunnen doen aan de samenleving of zich staande te kunnen houden. De toegang tot de Jeugdwet en de Wmo moet op een laagdrempelige manier worden georganiseerd. Ouders of jeugdigen kunnen een aanvraag indienen, maar voor de Wmo is dat anders geregeld. Mensen moet zich eerst melden waarna er recht bestaat op een onderzoek om te achterhalen welke problemen er precies spelen. De inhoud van zo’n onderzoek niet vrijblijvend; de wet voorziet in een boodschappenlijstje. Hoe het ook zij, de beslissing op aanvragen om individuele voorzieningen wordt gebaseerd op het onderzoek. Getuige de rechtspraak hierover worden daar strenge eisen aan gesteld. Ook zie ik nog maar al te vaak dat wetten op een onjuiste manier worden toegepast. Het is belangrijk dat uitvoerders aan de voorkant, juridische handvatten meekrijgen.”

Adviserende rol

Ingeborg: “Gemeentejuristen moeten van alle wetten iets weten. Ze hebben niet alleen een uitvoerende rol in het voeren van juridische procedures, maar gemeentejuristen zouden ook een adviserende rol moeten hebben. Toch zie je dat juristen niet altijd worden betrokken bij de beleidsvorming, vaak met de verzuchting: ‘maar die juristen zeuren altijd zo!’ Dan kan het dus voorkomen dat gemeentes onjuiste regelgeving opstellen met bijbehorende risico’s.”

Bezwaren

Ingeborg: “Als ik meeschrijf aan beleid van gemeentes, zorg ik ervoor dat het handen en voeten krijgt en dat het juridisch verantwoord is. Weet je hoe leuk dat wel niet is? Je afvragen: wat moeten we, maar ook wat willen we precies? We willen dit, maar dat is in strijd met de wet of veel te kort door de bocht… Maar een regeling die weliswaar in strijd is met de wet kan grote bezuinigingen opleveren voor een gemeente. Want de praktijk is dat de meeste burgers niet procederen. Een enkele kostenveroordeling in een juridische procedure kan in het niet vallen als je dat afmeet aan de bezuiniging die een nieuwe regeling oplevert.”

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

“Hoe zou ik de participatiesamenleving beschrijven?,” vervolgt Ingeborg haar verhaal. “Voor mij staat de participatiesamenleving voor een samenleving waarin mensen zelf al dan niet met hulp van anderen en de overheid mee kunnen doen, op de manier waarop mensen die geen problemen of beperkingen hebben kunnen meedoen. De Wmo noem ik het sluitstuk van de wetten in het sociale domein. We zien dat mensen snel een beroep op deze wet doen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. Gemeentes lopen hier soms echt op leeg. Je kunt het zien als een ‘schadepost’ in een tijd dat het geld sowieso allang niet meer tegen de plinten klotst. Ook gemeentes kunnen elk dubbeltje maar één keer uitgeven. Huishoudelijke hulp kan bijvoorbeeld in krimpgemeentes of gemeentes met relatief veel ouderen een groot probleem worden. Daar komt bij dat de bijdrage die betaald hoeft te worden is gemaximeerd. Het zogeheten abonnementstarief is slechts 19 euro. Vroeger waren mensen met een wat hoger inkomen goedkoper uit als ze zelf een schoonmaakster inhuurden en ‘zwart’ betaalde, nu vragen ook zij huishoudelijke hulp aan. Ja, dan gaan gemeentes terecht protesteren natuurlijk.”

Nieuwsgierig en kritisch

“Sommige wetteksten zijn klip en klaar, maar andere zijn heel vaag”, concludeert Ingeborg. “Een gemeentejurist moet daarom ook weten wat de wetgever heeft bedoeld om tot een juiste uitleg te komen. De achtergrond van de wetten die gemeentes moeten uitvoeren. Wat valt er onder welke wet? En welke toetsingskaders zijn er van toepassing? Daarbij moet hij nieuwsgierig zijn én een kritisch lezer. Zich altijd afvragen: maar waar staat dat dan? Alleen zo kom je erachter of een regeling juridisch deugt en of de beslissing op aanvragen juridisch verdedigbaar zijn.”

Over Ingeborg Lunenburg

Ingeborg Lunenburg is opleider, adviseur en auteur op het gebied van het sociaal domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet). Ze is docent bij OSR juridische opleidingen en is daar o.a. verantwoordelijk voor de module Sociaal Domein van de Leergang Gemeentejurist.