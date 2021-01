Ook na 1 januari: veilig e-mailen

Alle ins en outs van NTA7516-richtlijn in gratis webinar

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe NTA7516-richtlijn van kracht, onder meer voor gemeentelijke organisaties. U hebt te maken met verschillende normeringen en richtlijnen, zoals AVG, NEN7510 en de eerdergenoemde NTA7516-richtlijnen. Hieraan voldoen biedt de organisatie verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid op een veilige manier te e-mailen met ketenpartners en cliënten.

Gratis webinar: snel op de hoogte

Het is dus in meerdere opzichten belangrijk om met de nieuwe richtlijn aan de slag te gaan. In het gratis webinar ‘Veilig e-mailen’ wordt u op basis van aansprekende voorbeelden uit de praktijk bijgepraat. Bovendien ontdekt u hoe u met behulp van Bastion 365 en Microsoft-oplossingen in korte tijd kunt voldoen aan de nieuwe richtlijnen én optimaal gebruik maakt van de kansen die veilig e-mailen biedt. Tijdens het webinar beantwoorden experts van Microsoft en Bastion 365-partner Cloud Life eventuele vragen op dit vlak. Via deze pagina meldt u zich eenvoudig en kosteloos aan.

Wat het webinar oplevert

Na het webinar bent u in één keer op de hoogte van alle ins en outs rondom veilig e-mailen en u weet welke stappen nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe normering en richtlijnen. Zo kunt u op een veilige en gebruiksvriendelijke manier vertrouwelijke gegevens en dossiers uitwisselen. Het webinar heeft een praktische indeling, die alle facetten rondom veilig e-mailen belicht. Zo leggen experts uit wat de normeringen en richtlijnen AVG, NEN7510 en NTA7516 voor uw organisatie betekenen. Vervolgens wordt er stilgestaan bij de kenmerken van veilig e-mailen volgens NTA7516-richtlijn. Het webinar belicht ook een aantal klantervaringen uit de praktijk op basis van Bastion 365 en Microsoft-oplossingen. U wordt in een bondige demonstratie bovendien op de hoogte gebracht van de functionaliteiten, terwijl u direct uw vragen kunt stellen.

Verzeker uzelf van een digitale plek

Het webinar ‘Veilig e-mailen’ vindt plaats op donderdag 14 januari. Registratie is vereist via deze pagina. Hebt u in de tussentijd ook behoefte aan meer informatie, dan leest u op deze pagina meer over de kansen voor uw organisatie.