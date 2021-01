Over het bewaren en vernietigen van gegevens. Aan welke eisen moet goede archivering voldoen? Hoe ziet de gegevensopslag van morgen eruit? En: hoe bereidt Centric de informatiesystemen van nu daarop voor? In dit whitepaper duiken we in de toekomst van het verleden, maar we beginnen bij de Archiefwet.

