Bewegen op de werkvloer met a.s.r. Vitality

Een groot deel van de Nederlanders beweegt te weinig. Zeker voor mensen met een zittend beroep is voldoende beweging een uitdaging. Maar 45% van de Nederlandse bevolking haalt de beweegnorm van minstens vijf keer per week minimaal een halfuur matig intensief bewegen, opgesteld door de Gezondheidsraad. Dat moet anders. Het is belangrijk dat werknemers meer bewegen. Zowel voor hun gezondheid, als voor de werkgever. Want gezonde werknemers zijn goed voor elk bedrijf of organisatie. Denk aan een hogere productiviteit en een lager verzuimpercentage. Het is dus tijd om samen meer te bewegen. Hoe? Zet in op wandelen. Wandelen is de ideale manier om dagelijks matig intensief te bewegen.

Whitepaper a.s.r. Vitality en Loyalis

a.s.r. Vitality heeft in samenwerking met Loyalis de whitepaper ‘Over de gezondheidsvoordelen van wandelen voor werkgevers én werknemers’ ontwikkeld. Wat zijn de voordelen van wandelen? Waarom is wandelen gezond? En wat is het effect van wandelen op de stemming en productiviteit van werknemers? Daarnaast wordt een link gelegd met bewegingsprogramma a.s.r. Vitality waarin fitte medewerkers centraal staan.

Over a.s.r. Vitality

Als werkgever zorg je graag goed voor je mensen. Je gunt iedereen een goede gezondheid. Bewegen helpt mensen mentaal en fysiek gezonder te maken. Het draagt bij aan productievere medewerkers, meer plezier op de werkvloer én minder ziekteverzuim. a.s.r Vitality helpt medewerkers voldoende te bewegen door ze wekelijks en maandelijks te belonen.

Over Loyalis

Goed werkgeverschap is belangrijk om uw personeel te binden en te boeien. Onze specialisten helpen u te investeren in een duurzame organisatie met vitale werknemers. Met een schat aan kennis van uw sector en sociale regelingen, kunnen we meer dan alleen verzekeren.

Loyalis. Uw gids in Inkomen & Zekerheid.

