19 juni | Bezwaar en beroep decentrale overheden

Om succesvol om te gaan met de Awb-bezwaarschrift- en beroepsprocedure is het belangrijk te weten hoe de procedures werken. De docent van deze cursus heeft zelf jarenlang de bezwaarschriftencommissie van een grote gemeente voorgezeten en is bovendien een ervaren bestuursrecht jurist. Hij neemt je mee in de wettelijke kaders en juridische mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt.

Aandacht wordt besteed aan zowel procedurele als inhoudelijke vragen waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Termijnen

Bezwaarschrift

Gronden

Stukken

Horen

Eindbeslissing

Heroverweging

Ex nunc

Goede procesorde

Zitting

Uitspraak

Finalisering

Voor wie?

Deze cursus is voor medewerkers van decentrale overheden die betrokken zijn bij bezwaarschriften en rechtshulpverleners die bijstand verlenen aan burgers en bedrijven die bezwaar willen maken.

