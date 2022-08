Actualiteiten Burgerlijk Recht* (on demand)

Volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken leidt het vervallen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming niet tot grote problemen. Een permanente wet voor lokale overheden om digitaal te kunnen vergaderen is in de maak. Bruins Slot benadrukt in antwoord op Kamervragen dat, als de coronasituatie erom vraagt, opnieuw zo spoedig mogelijk een... lees verder