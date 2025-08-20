Cursus AI Governance & Compliance: Veilige toepassing van AI in juridische/fiscale praktijk

Generatieve AI (GenAI) transformeert de juridische sector in rap tempo. In advocatenkantoren, rechtbanken, gemeentelijke juridische afdelingen en het bedrijfsleven maken juristen dagelijks gebruik van tools als ChatGPT, Microsoft Copilot, Perplexity en GenIA-L. Deze tools maken het mogelijk om sneller en effectiever juridisch werk te verrichten – van jurisprudentieonderzoek en het opstellen van processtukken tot beleidsadvisering en contractbeheer. Maar met deze revolutie komen ook fundamentele vragen over verantwoord gebruik: hoe zorg je dat AI-inzet past binnen juridisch-ethische kaders en voldoet aan geldende regelgeving?

Deze cursus biedt advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, gemeentejuristen en andere juridische professionals een complete reis door de wereld van GenAI in de rechtspraktijk. Je leert niet alleen hands-on werken met verschillende GenAI-tools en de kunst van effectief ‘prompten’, maar verdiept je ook in de ethische implicaties en compliance-vereisten.

Van praktische vaardigheden tot risicobeheer, van ethische dilemma’s tot implementatiestrategieën: deze training rust juridische professionals uit met alle kennis en vaardigheden voor verantwoorde (Gen)AI-adoptie in hun specifieke werkomgeving. Daarbij is er specifieke aandacht voor beroepsethiek, gedragscodes en de naleving van zowel huidige als aankomende regelgeving zoals de EU AI Act.

De training is zowel geschikt voor juristen en advocaten die net beginnen met AI als voor professionals die hun bestaande GenAI-kennis op praktische wijze willen verdiepen met aandacht voor ethiek en compliance.

Leerdoelen

Na deze cursus heb je inzicht in:

– De ethische en juridische implicaties van AI-gebruik voor advocaten, juristen en beleidsmakers.

– Ethisch verantwoorde prompts formuleren voor juridisch onderzoek, met aandacht voor transparantie en het voorkomen van bias.

– AI-tools veilig en compliant inzetten volgens de AVG en AI Act, met oog voor gegevensbescherming en geheimhoudingsplicht.

– Korte, middellange en lange termijn risico’s rond generatieve GenAI-gebruik.

– Verantwoorde integratie in juridische processen, zonder ethische grenzen of compliance-regels te schenden.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, juristen, beleidsmakers en ambtenaren die AI-tools willen gebruiken, met aandacht voor ethiek, privacy en regelgeving.

Meer over deze cursus