De leerplicht en de juridische consequenties van schoolverzuim voor jeugdigen – online cursus

Naar school gaan is het begin van de (werk)toekomst van de jeugdige. Toch gaat niet iedere jeugdige graag naar school. De ouders kunnen daar een visie op hebben, ondanks de leerplicht voor kinderen tussen 5 en 16 jaar.

Hoe wordt daar door de school, leerplichtambtenaar en kinderrechter, maar ook door ouders, mee omgegaan? Welke juridische consequenties voor de jeugdige kan schoolverzuim tot gevolg hebben?

Belangrijk om te weten als je als advocaat, jurist of jeugdhulpverlener in de praktijk werkzaam bent op dit gebied.

Expert mr. Leo Hendriks neemt je tijdens dit interactieve webinar van een uur mee in de complexe wereld van de leerplicht, zodat je na afloop volledig op de hoogte bent.

Bestemd voor: advocaten, juristen en jeugdhulpverleners werkzaam bij GI’s, RvdK’s, gemeenten

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

