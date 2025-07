Gebiedsontwikkelingen: eisen met betrekking tot duurzaamheid, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

Het kabinet introduceert een nieuw wettelijk kader voor handhaving in de sociale zekerheid, waarmee gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren en de menselijke maat centraal te stellen. Dit staat in het wetsvoorstel Wet handhaving sociale zekerheid dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Gemeenten krijgen meer ruimte om bij het opleggen van sancties,... lees verder