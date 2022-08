Webinar Ransomware Experience

Meer over deze cursus

Gehackt, afgeperst, en (financieel) gehavend achtergelaten. De impact van een ransomware aanval is gigantisch. De afgelopen jaren kende een flinke opkomst van deze vorm van zware georganiseerde criminaliteit.

Wat is ransomware precies, hoe werkt het en wat zijn de gevolgen voor uw kantoor/organisatie of voor uw cliënten?

In dit toegankelijke en interactieve webinar laten de sprekers u een ransomware aanval van heel dichtbij ervaren om zo beter voorbereid te zijn op een onverhoopte aanval.

Energiebedrijven, ziekenhuizen, kenniscentra, maar ook de juridische sector hebben zwaar te lijden. Inmiddels kunnen daders zonder al te veel technische kennis al aanvallen uitvoeren doordat ze kant-en-klare tools kunnen kopen van andere criminelen die die expertise wél hebben. Ransomware is hierdoor zo’n probleem dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sinds 2021 waarschuwt dat onze nationale veiligheid in gevaar is.

Wees beter voorbereid door en onderga een (fake) ransomware aanval

U ziet hoe een aanval opgebouwd wordt;

U ontdekt wie daders zijn, welke motivaties zij hebben;

U leert wat te doen wanneer u of uw cliënten getroffen zijn;

U doet inzicht op over de risico’s van reputatieschade en aansprakelijkheden; Ook is er aandacht voor de losgelddiscussie; welke overwegingen of alternatieven zijn er voor het betalen aan criminelen?

Voor wie?

Overheids- en bedrijfsjuristen, fiscalisten, advocaten en notarissen.

Meer over deze cursus