Aalten kiest voor gebruiksgemak nieuwe applicatie

Aalten werkt al ruim dertig jaar nauw samen met PinkRoccade. Zo maakt de gemeente gebruik van de BAG-applicatie iObjecten. In dit interview vertelt Emile Wennink, teamcoördinator informatiebeheer bij de gemeente, hoe deze keuze tot stand kwam en welke voordelen de applicatie oplevert.

Hoe bevalt de samenwerking?

‘De samenwerking met PinkRoccade is al jaren heel prettig. We maken gebruik van hun klantportaal. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van onze vragen via de helpdesk. Ook fijn is dat PinkRoccade onze gemeente goed informeert over alle nieuwe ontwikkelingen. Door hier samen over te sparren, hebben wij het vertrouwen daar als gemeente ook echt iets aan bij te dragen.’

Waarom iObjecten?

‘Voordat we met de applicatie iObjecten zijn gestart, werkte de gemeente Aalten met de BAG-applicatie CiVision Gebouwen & Adressen (CGA). Wij waren destijds een van de eerste gemeenten die daar mee aan de slag ging. Voor iObjecten heeft PinkRoccade veel geïnvesteerd in het gebruiksgemak, het grafische aspect en het opvoeren van data. Daarmee hebben ze een enorme voorsprong genomen op andere leveranciers. Zeker met de komst van de zogenoemde Samenhangende Objectenregistratie.

‘Aalten is hier een groot voorstander van. De objectenregistratie zorgt voor een nog betere efficiëntie in de processen. Daarnaast vinden wij het een vereiste dat een objectenregistratie ook geografisch benaderbaar is.



‘Wij zien verder dat de ontwikkelingen bij PinkRoccade harder gaan dan de ontwikkelingen bij de leverancier die we hiervoor hadden. Denk aan Common Ground, Pink Private Cloud en de integratie van BAG, BGT en WOZ. Daarnaast sluit iObjecten aan bij onze pakketten voor de WOZ en ons gegevensdistributiesysteem. Ook is er een nauwe samenwerking met NedGraphics.’

Voordelen van de nieuwe applicatie?

‘Allereerst zit iObjecten in een zeer modern jasje in de cloud-omgeving. Je hebt geen omkijken meer naar het technisch beheer, dat doet PinkRoccade. Daarnaast is het in iObjecten mogelijk objecten niet alleen administratief, maar ook grafisch te benaderen. Dit alles op een gebruiksvriendelijke manier. En tot slot de flexibiliteit van iObjecten plus de koppelingen met de Belastingdienst, Kadaster, het huidige distributiesysteem en NedGraphics.’

