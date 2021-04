Datagedreven werken in het sociaal domein

Zo haal je bruikbare inzichten uit externe data

Het belang van datagedreven werken is niet alleen groot voor bedrijven, maar ook voor gemeenten en het sociaal domein. Data helpt geïnformeerde beslissingen te nemen, juist in onzekere tijden als de huidige. Om klanten daarbij te helpen werkt Annual Insight met een framework, dat bestaat uit drie stappen. Hoe komen de stappen gemeenten van pas? Dat leggen we hier uit.



Stap 1: verzamelen van data

De eerste vraag is: over welke data beschik je? Er zijn immers veel datapunten in het sociaal domein, zoals berichtenverkeer, het aantal cliënten en hun doorstroom. Dit zijn de interne elementen. Annual Insight richt zich op de externe kwantitatieve data over zorgaanbieders, zoals financiële ratio’s en de jaarrekeningen. Die combineren we met kwalitatieve datapunten, die informatie geven over bijvoorbeeld de strategie en het toekomstperspectief.

Stap 2: analyse

In stap 2 van het framework analyseren we zowel de kwantitatieve als kwalitatieve data over twee assen: continuïteitsrisico’s en rechtmatigheidssignalen.



As 1: Continuiteitsrisicos’s

In het continuïteitsstuk analyseren we het risico voor een gemeente op een faillissement van een zorgaanbieder. We kijken naar bijvoorbeeld winstgevendheid: hoeveel geld houdt een zorgaanbieder over nadat de zorgactiviteiten zijn voltooid? We kijken naar financieel risico op de korte en lange termijn en naar personeelsontwikkelingen, zoals verzuim en verloop in het personeelsbestand. Verder analyseren we zaken als bestuurswisselingen, nieuwsberichten, investeringen en natuurlijk de accountantsverklaringen.

Van belang is de wederzijdse afhankelijkheid van de gemeente en zorgaanbieder mee te nemen”



In de analyse is het van belang de wederzijdse afhankelijkheid van de gemeente en zorgaanbieder mee te nemen. Als een gemeente met meer dan 500 aanbieders werkt en één daarvan problemen veroorzaakt, is de afhankelijkheid en dus ook het risico klein. Maar als een aanbieder 50 procent van de omzet vertegenwoordigt, moeten beide partijen tot een oplossing zien te komen.



Naast de contractwaarde kijken we naar het soort service dat een aanbieder levert en hoe vervangbaar die is. Als een aanbieder in een regio als enige zware psychiatrische jeugdhulp levert, is die moeilijk vervangbaar. Je wilt met die partij een strategische samenwerking opbouwen.



As 2: Rechtmatigheidssignalen

De tweede as van de analyse gaat over rechtmatigheidssignalen. Al jaren is er veel te doen over zorgfraude, oftewel het misbruik van overheidsgeld over de rug van hulpbehoevenden. Om dat goed te kunnen analyseren, moeten we naar de juiste data kijken én op de juiste manier interpreteren. Ook op deze as kijken we weer naar onderliggende KPI’s, zowel kwantitatief als kwalitatief.



Kwalitatief is de vraag: maakt iemand veel winst? En zo ja, wat is daar de reden voor? Hoe heeft een organisatie zichzelf gefinancierd, of hoe groot is de financiële afhankelijkheid? Als een aanbieder bijvoorbeeld 20 procent winst maakt, is dat dan operationele winstgevendheid of resultaat na belasting? En waar gaat het geld naartoe?



Al die elementen nemen we mee in de analyse om een realistisch beeld te krijgen van de financiële positie van een onderneming. Ook hier is het zaak eventuele onrechtmatigheidssignalen in het juiste perspectief te plaatsen ten opzichte van de contractwaarde en wederzijdse afhankelijkheid. Zo kan een gemeente proactief informeren naar bijvoorbeeld inkoop, leveranciersmanagement, directie en de politiek.

Stap 3: Actionable Insights

In stap 3 richten we ons op de inzichten die we uit de data halen. Het framework – en het werk dat Annual Insight doet – zou je dus als volgt kunnen samenvatten: ‘From data to analysis to actionable insights.’



De uitkomst van de analyse in stap 2 bepaalt de aard van het gesprek dat je met de betreffende aanbieder voert. Is het risico laag, dan zal het gesprek gaan over de samenwerking en eventuele verbeteringsplannen. Is het risico groot, dan moet er gekeken worden naar manieren om het risico te verlagen. De inzichten zijn voor gemeenten een tool om het juiste gesprek te voeren.

Een aanbieder moet altijd de kans krijgen om rechtmatigheidssignalen of continuïteitsrisico’s uit te leggen: comply or explain. Afhankelijk daarvan kan een gemeente een rechtmatigheidsonderzoek of materiële controle uitvoeren.

Rust, Regelmaat en Ritme

Het is niet zo dat gemeenten de analyse niet zelf kunnen uitvoeren, maar wanneer wij het doen, bespaart het tijd. Wij doen het voorwerk, en helpen met mogelijke acties op basis van datagedreven inzichten. Dat zorgt er bovendien voor dat je als gemeente gemakkelijker een prioritering kunt maken en bepalen waar je acties op moet inzetten.



De essentie van ons werk vatten we ook wel in de drie R’s: Rust, Regelmaat en Ritme.

Rust: we brengen alles voor je in kaart.

Ritme: we doen dit op een structurele manier.

Regelmaat: we blijven klanten gedurende zo’n structurele samenwerking ondersteunen en trainen in het ontwikkelen van deze manier van werken.