Blog – Gebruiksgemak is ook werk uit handen nemen

Gebruiksvriendelijkheid betekent gemak voor de burger én voor de ambtenaar. Het is een rode draad in mijn werk bij Centric. We willen er als dienstverlener voor zorgen dat gemeenten met onze software hun werk zo soepel mogelijk kunnen doen. En dat burgers goed worden geholpen, uiteraard volgens de wet- en regelgeving. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het proces rondom verkiezingen.

Digitaal stemmen zit er nog steeds niet in, dus daarin kunnen we helaas weinig voor gemeenten betekenen. Maar we kunnen er wél voor zorgen dat het proces rond de verkiezingen wat gemakkelijker verloopt. Dit jaar hebben we voor het eerst een deel van dat proces kunnen digitaliseren. Het gaat om het vervangen van een stempas, het aanvragen van een kiezerspas en het afgeven van een volmacht. Deze zaken hebben we in maart bij de Kamerverkiezingen bij 26 gemeenten digitaal afgehandeld, vanuit het Burgerzakensysteem.

Direct gecontroleerd

Een burger die zijn stempas kwijt is, moet een nieuwe aanvragen en gaat daarvoor naar het gemeentehuis. Bij het aanmaken van een nieuwe pas en een goede administratieve afhandeling daarvan, komt altijd handmatig werk kijken. Wij hebben dat gedigitaliseerd: de burger logt in bij de eDienst, via de website van de gemeente, en direct wordt gecontroleerd of de aanvraag geldig is.

Daarna wordt een keuze gemaakt voor het aanvragen van een stempas of een kiezerspas (die nodig is als je buiten je eigen gemeente wilt stemmen). Vervolgens worden alle wijzigingen in het Kiezersregister doorgevoerd en krijgt de burger zijn of haar pas over de post toegestuurd. Hetzelfde gebeurt bij het aanvragen van een volmacht.

Tijd beter gebruiken

Gemeenten hebben veel werk aan het organiseren van verkiezingen, dus het helpt als we onderdelen van dat werk kunnen vereenvoudigen door te automatiseren. Als je weet dat in een gemeente als Utrecht zo’n 2000 stempassen zoekraken en opnieuw aangevraagd worden, dan kun je uitrekenen hoeveel werk de automatisering gemeenten scheelt! Tijd die ze goed kunnen gebruiken voor al het andere dat rondom verkiezingen georganiseerd moet worden.

Bij gebruiksvriendelijkheid wordt vaak gedacht aan goed ontworpen software, die de ambtenaar of burger op een goede manier door een proces loodst. Maar het is meer dan dat, zoals blijkt uit het voorbeeld van de verkiezingen. Soms gaat gebruiksvriendelijkheid om kleine dingen zoals het kiezen van de juiste woorden. Zodat de gebruiker direct begrijpt wat er wordt gevraagd. Maar het kan ook betekenen dat we werk uit handen nemen.

Ook dát valt wat mij betreft onder ‘gemak voor de gebruiker en de medewerker’.

Chantal van der Lans is productmanager Burgerzaken bij Centric.

