Blog – Innovatie die echt meerwaarde levert

We gaan met Centric Burgerzaken naar de cloud en dat biedt kansen om innovatieve functionaliteit toe te voegen. Bijvoorbeeld met een tool die inzicht geeft in het gebruik van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners.

Toen ik vorig jaar bij Centric aan de slag ging en het product Burgerzaken bekeek door een innovatiebril, viel een aantal dingen op. Het basisproduct staat als een huis en heel veel gemeenten gebruiken het voor een van hun belangrijkste primaire processen. Onze klanten zeiden: ‘Wat er staat is top, maar we missen een aantal dingen’. Het werd mijn opdracht daaraan te werken en het product meer de toekomst in te trekken.

Centric Burgerzaken in de cloud

We werken aan verschillende verbeteringen van het product Burgerzaken, zoals ik eerder vertelde in dit interview. Een heel belangrijke innovatie is de overgang van het Burgerzakensysteem dat bij gemeenten draait, naar Centric Burgerzaken in de cloud. Steeds meer van onze klanten stappen over. Het biedt ons de mogelijkheid om handige functionaliteit aan te bieden, die gemeenten verder helpt. Ze hoeven daarbij zelf geen beheer meer te doen. Centric maakt nieuwe functionaliteit beschikbaar met één druk op de knop en de gemeente kan er direct mee aan de slag.

Dankzij de cloud kunnen we veel sneller nieuwe functionaliteit beschikbaar maken voor al onze klanten. Een voorbeeld is Piwik PRO. Dat is zeg maar de concurrent van Google Analytics, dus een instrument voor managementinformatie. Maar dan eentje die voldoet aan de strengste privacy- en veiligheidseisen. Het is een Europees bedrijf en hun software levert managementinformatie, die we gebruiken voor het optimaliseren van onze eDiensten Burgerzaken.

Gemeenten gebruiken natuurlijk al tools voor managementinformatie, maar met Piwik PRO krijgen ze inzicht in het daadwerkelijke gebruik van de gemeentelijke dienstverlening. Je kunt er bijvoorbeeld mee zien hoe inwoners bij de eDiensten komen, welk soort apparaat ze daarvoor gebruiken, hoe lang iemand bijvoorbeeld doet over een aanvraag van een uittreksel en waar mensen afhaken of een stap terugdoen in het proces.

Het gewenste effect

Dat is belangrijke informatie, want hiermee kunnen wij en onze klanten de dienstverlening via de eDiensten optimaliseren, zodat inwoners snel zelf hun zaken met de gemeente online kunnen afhandelen. De gemeente Harderwijk heeft uit een eerdere test al interessante informatie verkregen die kan helpen om de eDiensten te optimaliseren. Via Piwik Pro zie je als gemeente direct of de gedane aanpassing het gewenste effect heeft.

We willen met deze managementinformatie niet alleen de bestaande dienstverlening verbeteren, maar hopen er ook achter te komen welke nieuwe functionaliteit we mogelijk kunnen toevoegen die extra waarde levert voor de inwoner. Daarnaast willen we met deze informatie benchmarken. Dat dat kan, is nog een voordeel van werken in de cloud. Gemeenten krijgen met Piwik PRO een individueel dashboard voor het gebruik van hun eigen eDiensten.

Gemeenten vergelijken

Wij kunnen ook zien hoe de eDiensten in het algemeen, bij al onze klanten, gebruikt worden. Ik verwacht dat dit inzichten zal opleveren, waardoor we deze toepassingen verder kunnen optimaliseren. Inzichten die we bovendien willen delen met gemeenten, zodat zij ook zelf hun dienstverlening kunnen verbeteren. Ze kunnen hun eigen resultaten dan vergelijken met andere gemeenten, en zo van elkaar leren.

Volgend jaar komt Piwik PRO beschikbaar voor al onze klanten. Deze week starten we een pilot met een groep enthousiaste gemeenten, waarin we de mogelijkheden van Piwik PRO gaan beproeven voor onze eDiensten Burgerzaken. Dat doen we in co-creatie, onze werkwijze bij elke innovatie. Want gemeenten kunnen ons zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben. Zodat we straks onze eDiensten verder kunnen verbeteren met echte meerwaarde voor onze klanten én de inwoners van gemeenten.

Luc Beelen is innovatie- en productmanager Burgerzaken bij Centric.

Meer informatie

Luc.beelen@centric.eu