Centric en ValidSign verstevigen partnerschap

Centric verstevigt het partnerschap met ValidSign, marktleider in de Benelux op het gebied van digitaal ondertekenen. Beide organisaties bundelen hun kennis en expertise om hun oplossingen nóg krachtiger te maken. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk bevestigingen van geboorte digitaal te laten ondertekenen door een arts en verloskundige vanuit Centric Burgerzaken.

De integratie tussen ValidSign en Motion, Centric’s eHRM-oplossing in de Cloud, is eind 2019 gelanceerd. Veel overheidsinstellingen hebben de oplossing inmiddels omarmd. MotionSign stelt eindgebruikers in staat om HR-gerelateerde documenten, waaronder arbeidscontracten, digitaal rechtsgeldig te ondertekenen in de vertrouwde Motion-applicatie.

Volledig digitaal

Niet alleen HR-documenten vereisen handtekeningen. Zeker nu we veel thuis zitten is een natte handtekening lastig. Het document moet geprint worden en moet fysiek naar de tekenbevoegde. En vervolgens moet het correct worden ingescand. Dan moet je toch naar kantoor. Dankzij de samenwerking tussen Centric en ValidSign is dat verleden tijd, ook voor beschikkingen. Het gaat nu in één keer volledig digitaal door, zonder uitstapjes in het werkproces naar andere systemen. Of je nu op kantoor werkt of thuis bent. Appeltje-Eitje.

Efficiency en gemak

Met de versterking van dit partnerschap worden meer integraties tussen ValidSign en de kernapplicaties van Centric gerealiseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bevestigingen van geboorte digitaal te laten ondertekenen door een arts en verloskundige vanuit Centric Burgerzaken. Het wordt ook mogelijk om andere documenten digitaal te laten ondertekenen door bijvoorbeeld instanties of burgers. Daarnaast wordt de integratie tussen ValidSign en Centric Leefomgeving, de all-in-one oplossing van Centric voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, gerealiseerd. Efficiency en gemak staan altijd centraal in deze samenwerking.

Zonder moeite en vertrouwd

Maarten Hillenaar, directeur bij Centric: “Samen met ValidSign digitaliseren we de laatste analoge stap. Vanuit het proces beschikkingen zorgen we er samen voor dat onder andere besluiten direct digitaal en rechtsgeldig ondertekend worden. Zonder moeite, vanuit de vertrouwde applicatie waar je al elke dag mee werkt”. John Lageman, directeur bij ValidSign: “Rechtsgeldig digitaal ondertekenen met ValidSign biedt enorme voordelen voor zowel de organisaties als hun eindklanten en leveranciers. Met ons ondertekenplatform in combinatie met de software die Centric levert voor bijvoorbeeld burgerzaken en leefomgeving kunnen wij klanten nog beter van dienst zijn.”

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willam van Weelden via Willam.van.Weelden@centric.eu of telefonisch via 06 22 50 07 80.