Innovaties Burgerzaken: ‘Meer gemak voor inwoners en professionals’

Luc Beelen ging vorig jaar vers vanuit de schoolbanken aan de slag bij Centric. Hij zet zich in voor innovatie van Centric Burgerzaken. ‘Ik word heel enthousiast als we dankzij technologische innovaties mooie nieuwe functionaliteit kunnen leveren voor inwoners en professionals.’

In gesprek met Luc komen in sneltreinvaart technologische mogelijkheden voorbij die het werk voor de afdeling Burgerzaken van gemeenten verbeteren. Sommige verbeteringen worden gerealiseerd door al bestaande toepassingen te integreren, waarbij de combinatie ervan het spreekwoordelijke 1+1=3 oplevert. Zoals gezichtsherkenningssoftware van Oribi. ‘Veel gemeenten hebben de apparatuur daarvoor al staan en gebruiken deze. Wij integreren dit in onze software, zodat het echt in het proces wordt opgenomen.’

Alle informatie overzichtelijk

Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een reisdocument, scant Oribi de persoon die aan de balie staat. Die scan en het dossier daarvan, wordt automatisch gekoppeld aan de aanvraag. Zo heeft de backofficemedewerker die de aanvraag beoordeelt alle informatie overzichtelijk bij elkaar. ‘Dat betekent echt meer gemak en efficiency voor de ambtenaar. Met dat doel nieuwe en bestaande functionaliteit combineren, dat vind ik heel leuk.’

Geen app omdat we per se een app willen, maar om ambtenaren echt te ondersteunen”

Luc noemt een ander voorbeeld van innovatie in Burgerzaken: de vernieuwing van de module Onderzoek. ‘De oude module werd als omslachtig gezien, ambtenaren moesten veel zelf instellen. We hebben nu een nieuw ontwerp gemaakt, waarin de gebruikers veel meer worden ondersteund. En we hebben er een app aan toegevoegd.’ Dat is geen app ‘omdat we per se een app willen’, benadrukt hij. ‘We hebben deze app ontwikkeld om ambtenaren echt te ondersteunen bij hun werk.’

Zo wordt de app gebruikt bij onderzoek naar adressen op locatie. Een buitendienstmedewerker rijdt door de gemeente en checkt de adressen die nader bekeken moeten worden. Alle informatie die hij of zij nodig heeft, staat in de app. En de foto’s en aantekeningen die worden gemaakt, komen automatisch in het dossier. Zodat de backofficemedewerker er ook weer meteen mee aan de slag kan en overtikwerk wordt voorkomen.

Clouddiensten voor alle gemeenten

Het zijn enkele voorbeelden van de vele innovaties waar Centric samen met gemeenten aan bouwt voor het domein Burgerzaken. Veel innovaties zijn nu mogelijk door een andere, grote innovatie: systemen draaien meer en meer in de cloud en niet meer in het gemeentehuis zelf.

Luc: ‘Het voordeel daarvan is onder meer dat verbeteringen in een module die voor één gemeente worden gerealiseerd, ook meteen voor alle andere gemeenten beschikbaar zijn.’ Centric is al bezig om het gehele Burgerzakensysteem naar de cloud te verplaatsen. Eind 2023 is dat gereed. Dan profiteren alle klanten van de voordelen van software as a service.