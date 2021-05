Meer gemak met OPENburgerzaken

PinkRoccade Local Government werkt met OPENburgerzaken aan proactieve dienstverlening voor de burger. Passend binnen de nieuwe propositie van iBurgerzaken: verbeteren, verrijken en vooruitdenken.

De afgelopen jaren heeft PinkRoccade met iBurgerzaken stappen gezet. Dat is gelukt doordat er ‘outside-in’ is ontwikkeld met maar liefst 60 kwartiermakers. Het resultaat daarvan is samengevat in de afbeelding boven dit artikel.

iBurgerzaken is constant in beweging en ontwikkeling. Daarom zet PinkRoccade 50 procent van de ontwikkelcapaciteit in voor een blijvend betrouwbare en up-to-date applicatie. Gegevenskwaliteit, privacy en beveiliging staan daarbij centraal. Zo is en blijft iBurgerzaken het kloppend hart van de burgerzakenomgeving.

Innovatieve oplossingen

iBurgerzaken wordt daarnaast verrijkt met innovatieve oplossingen. Daarvoor wordt 25 procent van de ontwikkelcapaciteit benut. Denk aan een meertalige ‘burgerview’, het scherm dat de burger ziet en gebruikt, of koppelingen met nieuwe systemen. Ook worden er maandelijks nieuwe goede voorbeelden verzameld. Die kunnen gemeenten vinden in de lijst >#100bestpractices. PinkRoccade adviseert gemeenten deze voorbeelden toe te passen. Ze zijn vaak eenvoudig te implementeren en bewezen succesvol.

Vooruitdenken

Als burger verwacht je in toenemende mate een proactieve dienstverlening vanuit jouw gemeente. Stel je geeft een verhuizing door, dan is het fijn dat de gemeente wijst op elementen uit dezelfde ‘keten’. Zo wil je alvast horen dat je een parkeervergunning nodig hebt op je nieuwe plek. En heb je een trouwe viervoeter? Dan is het fijn dat je weet hoe de gemeente omgaat met hondenbelasting. In Amsterdam hoef je bijvoorbeeld geen hondenbelasting te betalen, in Utrecht wel.

Dylan Kusters, innovatiemanager bij PinkRoccade Publiekszaken: ‘Met OPENburgerzaken gaan we deze dienstverlening mogelijk maken. Hierbij geldt dat we data via API’s, interfaces, beschikbaar stellen om de dienstverlening in de keten en richting de burger mogelijk te maken. Van procesgedreven dienstverlening naar dienstverlening op basis van life events.’

Volg OPENburgerzaken

Met Amersfoort, Enschede en Groningen bekijkt PinkRoccade de mogelijkheden om het parkeervergunningproces te integreren met de module iVerblijf & Adres.



Benieuwd hoe dit met OPENburgerzaken wordt opgelost? Neem gerust contact op via Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl voor al je vragen over OPENburgerzaken.