Wij maken burgerzaken OPEN 

Met OPENburgerzaken zet PinkRoccade Publiekszaken weer een stap vooruit. Dit is hét platform met open data en open verbindingen. Waarmee we publiek geld omzetten naar publieke waarde.

Ons platform maakt onder andere dienstverlening op basis van levensgebeurtenissen en ketendigitalisering mogelijk. Zo geldt voor al onze gemeenten: eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruik en jarenlang plezier.

Dienstverlening op basis van 4 pijlers

Een burger verwacht steeds meer een proactieve dienstverlening vanuit de gemeente. Met OPENburgerzaken maken we dit mogelijk door samen te innoveren. We stellen daarbij data via API’s beschikbaar via GitHub om de dienstverlening in de keten en richting de burger mogelijk te maken. De innovaties verdelen we onder in 4 pijlers.

1 Dienstverlening op basis van levensgebeurtenissen

Burgers verwachten proactieve dienstverlening op basis van levensgebeurtenissen. Denk aan het aanvragen van een parkeervergunning bij het doorgeven van een verhuizing.

2 Ketenpartners digitalisering

Informatie-uitwisseling in de keten levert veel winst op. Denk aan koppelingen tussen iBurgerzaken en partijen als woningcorporaties, verloskundigen, notarissen en advocaten.

3 Burgerzakendata

Het ontsluiten van burgerzakendata zorgt voor zekerheid van de juiste persoons- en procesgegevens. Denk aan het doorgeven van een toekomstige verhuizing aan bijvoorbeeld de notaris.

4 Digitale identiteit van burgers

De burger wil en kan meer regie op zijn gegevens voeren. Denk hierbij aan de zeggenschap of een woningbouwcorporatie bepaalde gegevens wel of niet in mag zien.

Videopitches

Inmiddels zijn we begonnen met de eerste innovaties voor OPENburgerzaken. Bekijk hieronder de twee videopitches.

OPENgeboorte | Gemeente Helmond, waarin we de geboortezorg en de gemeente nog dichter bij elkaar brengen

OPENidentificatie | Gemeente Oosterhout, een innovatie in het kader van online identiteit en regie op gegevens

iNSPIRATIE magazine 2.0

Het nieuwe iNSPIRATIE magazine 2.0 is uit. Dit magazine staat vol met best practices voor en door gemeenten over uiteenlopende (i)Burgerzaken onderwerpen. Daarnaast kun je lezen over 25 innovaties: rijp en groen door elkaar. Deze goede voorbeelden en innovaties kunnen een bron van inspiratie vormen om de eigen dienstverlening een impuls te geven. We rekenen ook op jullie hulp om onze dienstverlening verder te verbeteren. Graag een fysiek exemplaar van het magazine per post ontvangen? Vraag jouw exemplaar aan.

Neem contact op

Innoveren kunnen we niet alleen. Hierbij hebben we jullie nodig. Meld jouw nieuwe ideeën aan, zo maken we samen burgerzaken OPEN. Mail mij: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl