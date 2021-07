Wij nodigen jou uit voor de online sneakpreview van ‘Wij maken burgerzaken OPEN’. Reserveer donderdag 30 september van 15.00 tot 16.00 uur alvast in je agenda en schrijf je meteen in.

Dienstverlening van de toekomst

Ben jij benieuwd hoe wij de dienstverlening van de toekomst zien en welke initiatieven we daarvoor in gang zetten? Laat je informeren en zeker ook inspireren door goede voorbeelden van collega-gemeenten. Denk daarnaast met ons mee over OPENburgerzaken: hét platform met open data en open verbindingen, waarmee we publiek geld omzetten naar publieke waarde. Ons platform maakt onder andere dienstverlening op basis van life events en ketendigitalisering mogelijk. Meld je snel aan voor dit online event!



Dat is de manier van werken die wij al jaren hanteren en die helemaal aansluit bij het gedachtegoed van Common Ground; op basis van klantvraag keuzes maken en samen de ontwikkelingen in gang zetten op een agile manier.‘ Dylan Kusters, Innovatiemanager

Het programma op hoofdlijnen

Welkomstwoord

Keynote spreker

Uitleg ‘Wij maken burgerzaken OPEN’

Aankondiging competitie OPENburgerzaken

Netwerken & afsluiting

Houd deze pagina en onze nieuwsberichten in de gaten; we maken steeds meer bekend over het programma.

Belangrijke informatie

Doelgroep van het evenement: (Senior) medewerkers, applicatiebeheerders en managers van de Burgerzakenafdeling.

Datum en tijd: Donderdag 30 september 2021 van 15.00 – 16.00 uur.

Deelname aan dit event is gratis. Na inschrijving ontvang je een e-mailbevestiging. Heb je vragen over het event? Neem dan contact op met Loes Meijs.

Meer weten?

Neem contact op met Dylan Kusters voor meer informatie over OPENburgerzaken en deze online sneakpreview via: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl