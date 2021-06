AI-assistent verbetert interactie burger met gemeente

Centric integreert kunstmatige intelligentie in diensten voor de publieke sector. Dit zal de interactie en communicatie van burgers met hun gemeente verbeteren. Dankzij de toevoeging van Amelia aan de eDiensten worden burgers straks 24/7 bijgestaan door deze digitale assistent.

Amelia is een digitale assistent die naadloos kan communiceren met burgers in gewone mensentaal. Amelia beheerst meerdere talen én accenten, en is in staat zich aan te passen aan ‘contextomschakeling’ binnen gesprekken.

De implementatie van Amelia met ‘Artifical Intelligence’ (afgekort AI) speelt in op veranderende verwachtingen van burgers en de toenemende vraag naar hoogwaardige, altijd beschikbare dienstverlening.

Amelia is klantvriendelijk

Amelia laat burgers bijvoorbeeld een ​​nieuw woonadres of een geboorte doorgeven via sms of spraak. Zo helpt Amelia ervoor zorgen dat de eDiensten dezelfde kwaliteit van dienstverlening bieden die burgers gewend zijn van het gemeentehuis.

Door meer diensten te digitaliseren, verhoogt Centric de snelheid en efficiëntie van klantgerichte dienstverlening. Burgers kunnen bijvoorbeeld kiezen wanneer, hoe en waar ze hun aangifte of aanvraag willen doen, terwijl Amelia ze tijdens het hele proces op de hoogte houdt.

Daarnaast is Centrics digitale assistent voorbereid op intensieve samenwerking met het bestaande Common Ground chatbot-initiatief Gem, zodat de initiatieven elkaar versterken. De inzet van kunstmatige intelligentie draagt bij aan betere communicatie van burgers met de overheid en brengt de publieke dienstverlening naar een hoger niveau.

Digitale verhuisdienst

Na de succesvolle integratie van Amelia in de online dienstverlening van een eerste groep gemeenten, wil Centric de technologie uitbreiden naar alle klanten binnen de decentrale overheid, die samen zo’n 10 miljoen inwoners bedienen.

De eerste fase is de combinatie met de digitale eDienst Doorgeven verhuizing. Het zelflerende algoritme stelt gemeenten in staat Amelia snel en eenvoudig in te zetten als digitale assistent, die samenwerkt met collega’s van vlees en bloed.

Ongeëvenaarde ervaring

Maarten Hillenaar, algemeen directeur van Centric Public Sector Solutions is enthousiast over de mogelijkheden van de nieuwe oplossing: ‘Amelia is het grootste private AI-softwarebedrijf ter wereld en een leider in automatisering en Conversational AI. Ze creëren klantgerichte ervaringen met baanbrekende AI-oplossingen omdat ze menselijke gesprekservaringen mogelijk maken, IT-activiteiten stroomlijnen en processen automatiseren.

‘Onze samenwerking zal lokale overheidsorganisaties in staat stellen beter contact te maken met burgers. In de digitale wereld van vandaag verwachten burgers hetzelfde serviceniveau van hun gemeente als van hun bank of online winkelier. Amelia betekent in potentie voor vele duizenden Nederlanders een ongeëvenaarde digitale ervaring in hun contacten met de decentrale overheid.’

