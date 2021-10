API’s on Tour: het land in voor Common Ground

PinkRoccade gaat het land in om verhalen en ervaringen op te halen bij gemeenten, samenwerkingen met Landelijke Voorzieningen en andere leveranciers.

Ben je benieuwd wat de eerste stappen zijn naar Common Ground? Hoe je met API’s (application programming interfaces) aan de slag kunt? En waarom API’s zo belangrijk zijn? Leer alles over de adoptie van Common Ground via API’s op het nieuwe platform: API’s on Tour.

Je kunt er video’s kijken en antwoord vinden op veelgestelde vragen. Ook de verhalen die we in het land ophalen, delen we op dit platform via korte video’s.

Samen rijden we naar de toekomst met Common Ground!



Join the API Movement



Heb jij een interessante gebruikerscase en wil je deze delen? Laat het ons weten door te mailen naar: APIMovement@PinkRoccade.nl, dan maken we graag een afspraak met je.