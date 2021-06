Common Ground-proof maken van gemeenten

Om Common Ground tot een succes te maken is het van belang dat gemeenten de juiste voorbereidingen treffen.

Eén van die randvoorwaarden is het accuraat registeren en beheren van betrouwbare data. Binnen de Common Ground-strategie is er namelijk geen mogelijkheid om terug te vallen op kopieën. Als de basisgegevens niet kloppen, hebben vervolgens álle afnemers in het proces hier last van.

Geen alternatieve bronnen meer

Samen met VNG en andere leveranciers buigt PinkRoccade zich over de vernieuwde uitwisseling van gegevens via API’s (application programming interfaces). Gemeenten kunnen ter voorbereiding vast aan de slag met het centraliseren van Niet Authentieke Objecten. Dan zijn ze er zeker van dat op het moment dat PinkRoccade de API’s gaat uitrollen, het gegevensmanagement accurate en betrouwbare data verstrekt aan alle afnemers.

Daarbij is belangrijk om te weten, dat er in de toekomst geen alternatieve bronnen meer mogelijk zijn, zoals momenteel het geval is. Nu zien we regelmatig dat een taakspecifieke applicatie (TSA) als Belastingen de rol van Niet Authentieke Objecten invult. Dat kan straks niet meer. In de factsheet over Niet Authentieke Objecten is meer informatie te vinden.

Heb je als gemeente vragen over deze applicatie of het zetten van stappen richting Common Ground? Neem dan contact op met onze Product Manager Annemarie Stel. Zij is bereikbaar via Annemarie.Stel@PinkRoccade.nl.