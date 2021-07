De cloud als antwoord op digitale gemeentelijke dienstverlening

De komende jaren wordt het gemeentelijke IT-landschap complexer. Zo neemt het aantal diensten en oplossingen in de cloud toe. Deze applicaties maken het werk binnen de organisatie makkelijker. Maar het beheer ervan lastiger. Hoe ga je als IT-afdeling van een gemeente om met ‘everything as a service’?

De verwachtingen en eisen over dienstverlening, selfservice en beveiliging groeien. Medewerkers willen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Zij richten zich vooral op kwalitatieve dienstverlening. Corona bracht hier een versnelling in. Digitalisering is steeds bepalender. 24/7 beschikbaarheid is de norm geworden, vanaf elke locatie en op elk device. Daarvoor heb je een optimale infrastructuur nodig die beheersbaar, veilig en betrouwbaar is. Eén die toegang geeft tot geïntegreerde applicaties.

IT ontlasten, flexibiliteit en beschikbaarheid?

Dan is de cloud je antwoord. Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook aandachtspunten. Zo functioneert de cloud niet zonder internet, kan de berekening van return on investment lastig zijn en heb je misschien het gevoel dat je controle inlevert. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken. En daarnaast te luisteren naar je gevoel.

Welke cloud-dienstverlener voor gemeente?

Bij welke clouddienstverlener voelt jouw gemeenten zich veilig? In de nieuwe whitepaper ontdek je wat je je als gemeente van een cloud en cloud-dienstverlener mag verwachten. Met daarbij handige voorbeeldvragen om te stellen voordat je een samenwerking aangaat. Zoals: blijf ik eigenaar van de data? En wat is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de cloud-dienstverlener en mijn gemeente?

Download Whitepaper

PinkRoccade Local Government - Whitepaper Cloud Laat hieronder uw e-mailadres achter om deze whitepaper van PinkRoccade te downloaden. PinkRoccade zal uw e-mailadres mogelijk in de toekomst gebruiken voor relevante aanbiedingen. E-mailadres

Email Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.