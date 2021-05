Gemeente Helmond aan de slag met de Stembureaumanager

De verkiezingen van 2021 waren voor Helmond anders dan gebruikelijk. Niet alleen door corona, maar ook vanwege de Stembureaumanager. Die helpt gemeenten op eenvoudige wijze de administratie en presentatie van de verkiezing voor te bereiden. Jacqueline Vogels, medewerker Burgerzaken bij de gemeente Helmond en projectmedewerker tijdens verkiezingen, vertelt over de nieuwe applicatie.

Uitbreiding verkiezingsportfolio

In juni 2020 maakte PinkRoccade Publiekszaken haar strategische samenwerking bekend met Partners 4 IT, de makers van de Stembureaumanager. ‘Een mooie stap om op deze manier het portfolio uit te breiden en het voelt vertrouwd omdat gemeente Helmond al met iBurgerzaken werkt voor alle burgerzakenprocessen’, aldus Vogels. ‘Dit maakte ons nieuwsgierig naar de demo, ook vanwege onze ervaring met andere leveranciers van deze software.’

Enthousiasme over applicatie

Vogels en haar collega’s waren direct enthousiast. ‘Dit wil ik hebben voor Helmond, dacht ik na het zien van de demo.’ Het is volgens haar een complete en overzichtelijke applicatie met eindeloos veel opties. ‘Waar wij eerst veel handmatig en dubbel werk moesten doen, zorgt de Stembureaumanager ervoor dat het stembureaulid zelf gemakkelijk veel van het werk kan doen via de website voor stembureauleden. Hier kunnen ze ook hun eigen gegevens terugvinden en indien nodig wijzigen. Zodra de e-learning beschikbaar is, valt deze ook vanuit hier te benaderen. Procesoptimalisatie, selfservice en digitale dienstverlening staan dus binnen dit proces centraal. Daar hecht gemeente Helmond veel waarde aan,’ aldus Vogels.

Bevindingen demo

Onderstaande elementen uit de demo sprongen er voor de gemeente uit|:

Dashboard: geeft altijd een actueel inzicht in de laatste stand van zaken, zo zie je bijvoorbeeld snel het aantal aanmeldingen van stembureauleden.

Geschiedenis/opbouw van een stembureaulid: je ziet waar ze zijn geplaatst, of ze herinneringen hebben gehad en bijvoorbeeld trainingen hebben gevolgd.

Alertboard: duidelijke meldingen van zaken waarvoor een actie noodzakelijk is.

E-learnings & trainingen: Stembureaumanager heeft koppeling met diverse partijen zoals SEP. Het is fijn dat je als gemeente zelf kunt kiezen met welke partij je werkt. Wij werken met SEP voor andere trainingen, dus dat voelt vertrouwd.

Communicatie naar stembureauleden: via e-mail en/of SMS communiceer je makkelijk met de stembureauleden (ook bulk mails). Via een gebruiksvriendelijke editor kun je teksten opstellen en de opmaak ervan makkelijk aanpassen.

Snelle en makkelijke overstap

Voor een soepele, snelle en makkelijke overstap heeft er een dataconversie plaatsgevonden vanuit het oude systeem naar de Stembureaumanager. Hierna startte het gemeentelijke verkiezingsteam van Helmond met de opleiding. ‘Normaal is deze live op locatie, maar nu vanwege corona digitaal,’ zegt Vogels.

In de opleiding is veel informatie verstrekt en er was ook voldoende ruimte voor vragen. ‘Het gaf ons vertrouwen om deze ongebruikelijke verkiezingen met deze nieuwe applicatie goed te kunnen organiseren. Wat daaraan heeft bijgedragen is de toegankelijkheid van de helpdesk. De medewerkers reageren ontzettend snel en nemen de tijd om je te helpen. Ook voor kleine aanpassingen specifiek voor onze gemeente staan ze open. Vaak gaat het dan nog mee in de update van die dag. Grotere wensen en aanpassingen worden communitybreed opgepakt en regelmatig met elkaar besproken,’ vertelt Vogels.

Helmond kijkt uit naar de toekomstige ontwikkelingen binnen Stembureaumanager. Zo werken PinkRoccade en Partners 4 IT momenteel aan tussentijdse benoemingen en aan de integratie tussen Stembureaumanager en iBurgerzaken.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Jacqueline Vogels als uw gemeente meer wil weten over de ervaringen met de Stembureaumanager. Dat kan via Jacqueline.Vogels@Helmond.nl.