Input leveren voor productgroepen PinkRoccade Samenlevingszaken

Gebruik je al een applicatie van PinkRoccade Samenlevingszaken, dan ken je ze zeker: de productgroepen. Jouw input is hiervoor noodzakelijk.

De productgroepen bestaan al jaren.

Per applicatie zijn er elk jaar 2 productgroepen

Applicatiebeheerders en gebruikers sluiten daarbij aan. Tijdens de sessie bespreek je de laatste verbeteringen van de applicatie. Ook hoor je welke verbeteringen er aankomen. Heb je ideeën over innovaties? Ook die zijn welkom.

Jouw input is noodzakelijk

We hopen op jouw input, omdat die hard nodig is voor de productgroepen. Door onze contacten bij gemeenten, onze kennis van de wetgeving en onze ervaring in de branche werken we aan sterke applicaties. De input van mensen die ermee werken, zoals jij, is noodzakelijk om ze aan te laten sluiten bij jouw praktijk.

Deel oplossingen met collega’s van andere gemeenten

Tijdens de productgroepsessie leer je over de applicatie en nieuwe wetgeving. Ook ontmoet je er collega’s bij andere gemeenten. Door oplossingen te delen, help je een ander vooruit.

Oftewel in de productgroepen staat delen centraal.

Meedoen is gratis

Meld je aan voor de productgroep van de applicatie waar jij mee werkt.

Help de samenwerking tussen PinkRoccade Samenlevingszaken en de gebruikers te verbeteren

We zoeken voor de verschillende productgroepen ook nog voorzitters en secretarissen. Wil je iets extra’s doen? Laat het ons weten!



Heb je nog vragen?

Mail ons op info.prlg@pinkroccade.nl.