Miniserie datagedreven sturing met gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In deze serie nemen Ralph Wagter, Informatiemanager bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Marco van der Zwam, Beleidsmedewerker, gemeenten mee in datagedreven sturing binnen hun organisatie.

Ralph Wagter deelt in de eerste aflevering wat Bodegraven-Reeuwijk doet op het gebied van datagedreven sturing. Hij vertelt daarbij over zijn rol als informatiemanager. Daarnaast laat hij zien hoe je deze manier van werken kunt uitrollen binnen de organisatie.

Bekijk de eerste aflevering

Toekomstige rol data

In de volgende aflevering vertelt Ralph wat zijn verwachtingen zijn voor de rol van data in de toekomst. Verder gaat het over de wijze waarop je met verschillende afdelingen samen kunt werken om data optimaal in te zetten voor beleid. In aflevering 2 ook nog een verslag over de samenvoeging van de afdelingen ICT en Bedrijfsvoering binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Aan de slag met datagedreven sturing?

