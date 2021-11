PinkRoccade en Cadac Group sluiten samenwerkingsovereenkomst

Cadac Group (voorheen NedGraphics) en PinkRoccade gaan samenwerken. De twee automatiseerders stemmen hun applicatieontwikkeling voor de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) op elkaar af.

Om de samenwerking officieel te bekrachtigen hebben beide partijen op 12 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De SOR is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal gefaseerd tot stand komen. Het is een uniforme registratie van de overheid, met daarin alle basisgegevens over objecten in de openbare ruimte zoals gebouwen, wegen, bruggen en begroeiing.

Eén registratie

Momenteel zijn de basisgegevens opgeslagen in verschillende registraties, zoals de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). ‘Het is de bedoeling dat alle informatie en data van de objecten in de openbare ruimte worden samengebracht in één registratie, de SOR,’ aldus Rudy Boonman, business succes manager bij PinkRoccade. ‘Beheerders zoals gemeenten en provincies kunnen hieruit gemakkelijk de benodigde informatie en data ophalen, muteren en weer terugplaatsen. Maar ook andere overheden en private partijen gaan als gebruiker profiteren van deze uniforme, actuele objectenregistratie.’

Krachten bundelen

‘We gaan onze krachten bundelen,’ zegt Wouter Botman, productmanager bij Cadac Group. ‘PinkRoccade levert met de applicatie iObjecten expertise in het slim combineren van administratieve en aangeleverde geografische gegevens. Bij Cadac Group beschikken wij over geavanceerde geografische software. Die kan niet alleen objecten voor de SOR geometrisch geïntegreerd vastleggen en beschikbaar stellen, maar ook de objecten voor andere werkprocessen. Met deze combinatie van kennis en slimme software ontstaat een handige toolbox, waarmee de SOR een flinke stap dichterbij komt.’

Stap voor stap

‘We willen hierin in de komende transitiefase stap voor stap voortgang boeken,’ geeft Boonman van PinkRoccade aan. ‘Daarbij gaan we onze klanten nauw betrekken. Met als resultaat dat het zowel voor beheerders als eindgebruikers makkelijker is om snel en efficiënt de juiste informatie beschikbaar te krijgen. Door deze samenwerking zien we mogelijkheden om de ambities van de SOR met beperkte transitielasten en samen met onze klanten te realiseren. En hun informatievoorziening op de toekomst voor te bereiden.’