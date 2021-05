Werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. Waar voorheen een strikte scheiding gold, zien we nu bijvoorbeeld mensen hun privételefoon ook zakelijk gebruiken. Zo willen gemeentemedewerkers toegang tot financiële applicaties op elk gewenst apparaat. Veiligheid is hierbij cruciaal.

Apparaten zakelijk ingezet

In 2018 bleek uit onderzoek dat ruim een kwart van de werkende Nederlanders hun privésmartphone óók voor zakelijke doeleinden gebruikt. Een op de vijf werkte nu en dan voor de baas op een persoonlijke laptop, onder ambtenaren was dit percentage met 23 procent zelfs bovengemiddeld (klik of zoom hieronder voor de details).

Het thuiswerken tijdens corona heeft deze percentages vermoedelijk alleen maar doen stijgen, hoewel ik de cijfers nog niet heb gezien. De wens bij gemeenten om op mobiele apparaten bijvoorbeeld een factuur, memoriaalboeking of Aanvraag tot bestellen (ATB) te verwerken, neemt in de praktijk wel zienderogen toe.

Daarbij is het gebruik van een telefoon vanzelfsprekender dan een tablet, omdat werkgevers vaker de eerste dan de tweede vergoeden. Ofschoon een tablet nog altijd beter scoort op visuele aspecten, maar dat terzijde.

Apps voor alle apparaten

PinkRoccade biedt drie apps aan gebaseerd op Fiori, een programmeertaal voor zakelijke applicaties. Het gaat om Budgetinfo, Workflow Memoriaal en Goedkeuren Inkoopfacturen. De komende tijd worden nog meer Fiori-apps toegevoegd aan iFinanciën. Bij de ontwikkeling zorgt PinkRoccade ervoor dat de apps het scherm voor elk medium – laptop, desktop, tablet en telefoon – goed gebruiken en de benodigde informatie duidelijk weergeven. Zo kun je dus die ATB op je telefoon aanmaken.

Ideaal? Dat is heel persoonlijk. Op een groter scherm past meer, dat is klip en klaar. Voor het snel goedkeuren van een factuur of ATB kan een telefoon desondanks een goede oplossing zijn. Bij het design van de apps is rekening gehouden met de eigenaardigheden van kleinere schermen, om zaken toch overzichtelijk te houden. Zo worden naast kleuren ook specifieke iconen gebruikt om functionaliteit aan te duiden. Daarnaast streeft PinkRoccade altijd een ergonomische indeling en gebruik van knoppen na.

Belangrijk: veiligheid

Bij het gebruik van apps op mobiele apparaten, al dan niet privé, blijft veiligheid van het grootste belang. Een extra beveiligde VPN-verbinding en aanmelden via meerdere stappen oftewel multifactorauthenticatie, zijn daarbij aan te raden. In het kader van veiligheid is ook goed autorisatiebeheer onmisbaar. Daarom koppelt iFinanciën gebruikers aan rollen, waarvoor autorisaties zijn vastgelegd. Deze autorisatierollen zorgen voor een heldere functiescheiding in iFinanciën: niet iedere gebruiker krijgt zomaar toegang tot alle onderdelen.

