Opinie – Inzicht zorgt voor grip op complexe gemeentefinanciën

Door snelle technologische ontwikkelingen, verdere digitalisering en uitgebreide integratiemogelijkheden groeit de hoeveelheid data in applicaties. Met die data is steeds meer mogelijk en dat biedt veel kansen voor gemeenten. Inzicht in deze materie is onontbeerlijk.

Complexe informatiebehoefte

In de verouderde financiële ICT-systemen zijn rapporten veelal niet flexibel of gebruiksvriendelijk en zijn de data niet makkelijk op te vragen. Ook zijn deze systemen vaak nog niet in staat actuele data te genereren. Soms heb je als medewerker bijna programmeer-skills nodig om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. Dat werpt drempels op.

Hierdoor kun je binnen je organisatie draagvlak verliezen om financiële kennis op te bouwen en deze kennis continu in te zetten. En dat in een tijd waarin je meer dan ooit inzicht nodig hebt om grip te houden op steeds complexere financiën. Daarnaast zien we dat externe auditors, zoals accountants, in toenemende mate een uitgebreide en complexe informatiebehoefte hebben. Als organisatie wil je dat je applicatie in die behoefte kan voorzien.

Juiste software van groot belang

Financieel inzicht dient optimaal ondersteund te worden door de softwareleverancier. De juiste software maakt het bijvoorbeeld mogelijk data real time op te vragen. Zo heeft iedereen binnen de organisatie altijd actuele informatie tot zijn of haar beschikking. Of het nu gaat om de liquiditeitsplanning, de begroting of het verloop van de budgetten.

De juiste software stelt je ook in staat om vanuit die informatie trends te signaleren en voorspellingen te doen. Zo kun je in je budgetbepaling nu al anticiperen op toekomstige veranderingen in een dynamische wereld. Visuele presentatiemogelijkheden in een dashboard bieden daarbij vaak nog meer inzicht, ook op tablets en smartphones. Dergelijke mogelijkheden zorgen ervoor dat er draagvlak binnen gemeenten ontstaat om met de data aan de slag te gaan. Ook groeit daarmee de kans op meer inzicht en grip op de materie.

Niet beperkt tot financiële afdeling

Binnen gemeenten zijn allerlei domeinen sterk betrokken bij het financiële domein. Denk aan het sociaal domein of het belastingendomein. Door data uit deze domeinen in een businessintelligence-applicatie samen te brengen met financiële data creëer je breder inzicht. Daarmee ben je in staat de financiën én de achterliggende processen aan elkaar te verbinden. Om dit te faciliteren, is het belangrijk dat je de financiële data gemakkelijk en veilig kunt ontsluiten.

Van inzicht naar sturing

Op het moment dat je als gemeente het financieel inzicht volledig op orde hebt, is de volgende stap die inzichten delen en inzetten als sturingsmiddelen. Zo krijg en houd je grip.

