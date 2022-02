Maak medewerkers bewust van cybersecurity

Wist je dat 90 procent van de cyberaanvallen begint met een nepbericht via e-mail? Een goed beveiligd IT-systeem helpt natuurlijk, net als een IT-afdeling die alert is op kwetsbaarheden. Maar of de systemen ook écht veilig blijven, hangt af van de medewerkers.

Online leerprogramma Arda

Centric is onlangs een partnership aangegaan met Arda, aanbieder van online trainingen die het beveiligingsbewustzijn van medewerkers op een aantrekkelijke manier vergroten via gamification en storytelling. Het programma combineert theorie met interactie en wapent organisaties zo met kennis en ervaring tegen de gevaren van cybercrime. Korte video’s en interviews met ervaringsdeskundigen geven deelnemers inzicht in wijze lessen uit de praktijk.

Onmiddellijk toepasbaar

Het programma is verspreid over meerdere jaren. Op regelmatige basis leren de deelnemers steeds een ander onderwerp kennen dat te maken heeft met cybercrime. Hierbij wordt altijd een verband gelegd tussen het gevaar en de werkvloer. Zo worden de risico’s herkenbaar, voorkomen we verveling bij de deelnemers en wordt de theorie onmiddellijk toepasbaar in de praktijk.

Cyberlunches

Centric en ARDA organiseren in februari en maart in totaal drie online sessies waarin gemeenten kennis kunnen maken het online leerprogramma. In de maanden maart, april en mei geven we hier een vervolg aan met verspreid over het land in totaal zeven Cyberlunches. Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname, neem dan contact op met Derek Hillenaar of Serano van der Hurk.