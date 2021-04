Snelle oplossing voor andere verwerking WOZ-gegevens

Najaar 2019 berichtte de Waarderingskamer dat eind vorig jaar de StUF WOZ-berichten zouden stoppen. PinkRoccade kwam met een snelle oplossing, zodat er in 2021 geen vertraging zou optreden bij de WOZ-aanslagen. Astrid Verhage (teamleider gegevensbeheer) en Hans Lukasse (WOZ-specialist) van uitvoeringsorganisatie Sabewa Zeeland vertellen.

Wat was de eerste reactie?

Lukasse: ‘Ik was redelijk sceptisch. Het was een korte termijn waarin we alles moesten realiseren. Voor het nieuwe WOZ-tijdvak (2021) leverde de Waarderingskamer geen nieuwe StUF WOZ-bestanden meer. Waterschappen en samenwerkingsverbanden moesten zo snel mogelijk overgaan op het LV WOZ-berichtenverkeer. PinkRoccade is daar direct ingestapt. Vanwege het reguliere overleg, het goede contact en de aanwezige kennis verliep het project heel vlot.’

Verhage: ‘Bij ons was er vooral veel spanning omtrent het draaien van de aanslagen, of we dat wel met de juiste WOZ-gegevens konden doen.’

Was er vertrouwen in goede afloop?

Lukasse: ‘De reguliere wijze van afname vanuit de LV WOZ was bij ons al heel erg krap. Het was bij wijze van spreken vandaag de StUF WOZ ontvangen, morgen de aanslagen draaien. Daarom was het spannend of het zou lukken. Toen we de eerste proefleveringen binnenkregen, en vooral dankzij de goede communicatie met PinkRoccade, kregen we het vertrouwen dat het op tijd klaar zou zijn.’

Tevreden over de aanpak?

Verhage: ‘PinkRoccade vroeg heel actief de betrokkenheid van Sabewa Zeeland om inhoudelijk mee te sparren. Hierdoor waren we tijdens het proces goed op de hoogte en op elkaar afgestemd.’

Lukasse: ‘De contacten met en de kennis van de medewerkers van PinkRoccade heb ik zonder meer als positief ervaren. We konden regelmatig met elkaar sparren. Als ik een vraag stelde, kreeg ik dezelfde dag nog een reactie. Punten die wij aangaven, bekeken ze kritisch. Ze evalueerden deze en pasten ze ook toe. Andersom hadden zij ook vragen aan ons. We zijn dit traject echt samen ingegaan.’

Biedt deze WOZ-oplossing voordelen?

Lukasse: ‘We hebben nu de mogelijkheid de StUF WOZ-berichten binnen te halen op het moment dat het ons het beste uitkomt. Via de LV WOZ kregen wij pas op het laatste moment de gegevens binnen, vlak voor de aanslagberekening. De huidige methodiek via de oplossing van PinkRoccade geeft ons een tijdwinst van twee weken. Die kunnen we goed gebruiken voor de eindcontroles. Dit heeft ook direct positieve gevolgen voor de kwaliteit van de gegevens die wij gebruiken voor de aanslagoplegging.’

Zijn er nog verbeterpunten?

Verhage: ‘Richting de toekomst zien we de uitdaging om met elkaar een goede prioritering te geven aan projecten. En in de manier waarop we elkaar daarin vinden, zonder dat we moeten opschalen. Maar het was zonder meer een geslaagd project.’

Lukasse: ‘Het direct overleg met het ontwikkelteam was een leerzame ervaring. Maar vanwege de zware technische materie werkte de terugkoppeling op hoofdlijnen voor Sabewa beter.’

Trots dat jullie als eerste zo werken?

Lukasse: ‘Wij zijn voor de WOZ-gegevens afhankelijk van gemeenten die deze basisgegevens via de LV WOZ aanleveren. Door een vroegtijdige aanlevering kunnen we de kwaliteit van de WOZ-gegevens met de gemeenten afstemmen. We kunnen nu tijdig aan de gemeenten terugkoppelen welke gegevens wij nog missen vanuit de LV-WOZ. Deze wisselwerking tussen Sabewa en de gemeenten verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de LV WOZ-gegevens. Alle partijen ervaren deze samenwerking als zeer positief. Voorheen ontbrak deze door gebrek aan tijd en gelegenheid.’

Verhage: ‘Het is ontzettend belangrijk dat de kwaliteit die we nu leveren is verbeterd. Daar zijn we trots op.’

