In deze video vertelt Mirjam Schelhaas, Makelaarsuite beheerder bij Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen, over het belang van het hebben van een Makelaarsuite Testomgeving. Want wat kan er misgaan als je nieuwe releases gelijk implementeert in de productie omgeving van je organisatie? Mirjam deelt haar ervaringen.