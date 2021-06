Betrouwbare, snelle verbindingen voor lokale overheden

Briefstemmen voor 70-plussers zal niet mogelijk zijn bij de eerstkomende herindelingsverkiezingen in november, en lijkt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar van de baan. ‘Er is vanuit het oogpunt van de pandemie nu geen noodzaak meer dat deze kiezers per brief kunnen stemmen.’ Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in de toelichting op een... lees verder