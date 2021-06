Blog – Newton, Bonaparte en Da Vinci ontwikkelen iBurgerzaken

Drie ontwikkelteams houden zich bezig met nieuwe functionaliteiten voor iBurgerzaken: Newton, Bonaparte en Da Vinci. Hoe ziet hun werk eruit? Michelle Meekes, product owner bij PinkRoccade Publiekszaken, vertelt meer in deze blog.

De teams werken volgens de bekende scrum-methodiek: tijdens het plannen van de ‘sprint’ bepaalt een ontwikkelteam welke ‘stories’ hierin passen. Hoe beter een ontwikkelteam op elkaar is ingespeeld, hoe beter het lukt om toegevoegde waarde te leveren. Er wordt expres géén gebruik gemaakt van schattingen in uren of dagen: elke ontwikkelaar is anders en het werk is nu eenmaal complex.

De teams met de klinkende namen kunnen terugkijken op een mooie release, 4.1. Maar de blik is alweer vooruit gericht: op release 4.2. Hiervoor hebben we 3,5 ontwikkelsprints. Werk aan de winkel dus om de planning te volbrengen!

Team Newton

Team Newton gaat verder met de ontwikkeling van de terugmeldvoorziening (TMV) in iBurgerzaken. Maar nog belangrijker is dat iBurgerzaken wordt aangesloten op de nieuwe BAG 2.0 koppeling voor adresbevragingen. Verder zal voornamelijk worden gewerkt aan iVerblijf & Adres-marktsignalen, waar zeker ook de Engelstalige burgerview nog aandacht vergt. En we gaan zorgen dat nieuwe iBurgerzaken-gemeenten kunnen beginnen met een goed gevulde werklijst voor eerste inschrijving en hervestiging.

Team Bonaparte

Team Bonaparte gaat zorgen dat nieuwe iBurgerzaken-gemeenten kunnen beginnen met een goed gevulde werklijst voor adresonderzoeken én persoonsonderzoeken. Ook wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe proces in de app iOnderzoek: persoonsonderzoek. Daarnaast wordt het kunnen exporteren van financiële gegevens afgerond. Tot slot werken we aan een performanceverbetering op de batchservers voor rijbewijs en reisdocumenten en ronden we een wijziging af.

Team Da Vinci

Team Da Vinci werkt in OPENburgerzaken aan een ‘vooruitdenkenscenario’ voor het aanvragen van een parkeervergunning direct vanuit je verhuizing: proactieve dienstverlening op basis van life events. Ook wordt de volgende stap gezet voor iVerblijfsobject, zoals de pilot met koppelvlak BAG 2.0 Digilevering. Hopelijk met goed resultaat, dan kan de Digilevering-koppeling vanaf release 4.3 beschikbaar zijn voor onze gebruikers.

Tot slot werkt het team aan een aantal verbeteringen rondom iVerkiezing, om de volgende verkiezingen optimaal te ondersteunen.

Naar welke ontwikkeling kijk jij uit?

