Centric en DiVault, voor duurzaam toegankelijke gemeenten

Centric gaat een partnership aan met DiVault, marktleider van e-depot-oplossingen. Met de samenwerking geven Centric en DiVault overheden de juiste instrumenten voor duurzaam informatiebeheer.

De samenwerkingspartners gaan dit realiseren voor de gehele levenscyclus van de gemeentelijke informatie: van het ontstaan en het gebruik tot het bewaren en archiveren. Veel softwareoplossingen die overheden gebruiken, richten zich vooral op het actieve proces en de gegevens die op dát moment relevant zijn. Lang niet alle applicaties houden rekening met het beheren van al deze informatie voor de toekomst. Gemeenten en leveranciers zijn daarom met een inhaalslag bezig. Centric en DiVault spelen hier op in.

Duurzaam digitaal bewaren

Centric en DiVault combineren de kennis van processystemen met de kennis van digitale preservatie, ofwel het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van informatie. Hiermee kunnen processystemen worden uitgebouwd voor verdere verbeteringen wat betreft het bewaren van informatie. Daarnaast ondersteunt deze samenwerking de principes en best practica voor archiveren by design.

Betere ketenregie

Met de vaststelling van het MDTO – de norm voor het vastleggen en uitwisselen van metagegevens om overheidsinformatie toegankelijk te maken – is er nu een uitbreidbaar metadatamodel om alle gemeentelijke informatie duurzaam en toegankelijk te kunnen bewaren. Het is aan leveranciers om gezamenlijk de koppelingen te realiseren, waarmee de informatie uit de verschillende systemen beschikbaar komt. DiVault en Centric kunnen door samen te werken deze koppelingen uitwerken en per domein beproeven. Daarmee ontstaat regie op informatie in de keten.

Over DiVault

Met meer dan 40 instellingen als klant, is DiVault een toonaangevende speler op het gebied van digitale duurzaamheid en e-depots binnen de Nederlandse overheidsmarkt. In eigen beheer, met gebruik van moderne open source-softwaretools en op basis van de Open Archival Information System (OAIS) architectuur, is een e-depot-platform ontwikkeld. Om maximaal grip te houden op de te archiveren informatie is gekozen voor eigen opslagsystemen binnen Nederlandse datacenters. Hiermee worden invloeden van bijvoorbeeld de Patriot Act, Cloud Act en Brexit uitgesloten.

DiVault werkt en ontwikkelt intensief samen met haar klanten, en partners zoals Centric, aan oplossingen om essentiële informatie te organiseren, duurzaam te bewaren en beschikbaar te stellen voor wie daartoe is geautoriseerd. De Stichting Digitale Duurzaamheid, bestuurd door klanten, borgt de continuïteit van het e-depot-platform en de dienstverlening van DiVault.

