Digitale terinzagelegging volgens Common Ground

Ramon Meijer en Willam van Weelden van Centric vertellen over hun voorstel voor het geautomatiseerd digitaal ter inzage leggen van documenten. Een overzichtelijk project voor een vraagstuk dat bij elke gemeente speelt. Met oplossingen die voldoen aan de principes van Common Ground.

Naast de huidige, digitale publicaties, moeten gemeenten op grond van de Wet elektronische publicaties vanaf 1 juli 2022 ook onderliggende stukken digitaal ter inzage leggen. Waar iemand nu veelal naar het gemeentehuis moet om bijvoorbeeld een voorgenomen gunning in te zien, moet dit straks digitaal kunnen. Daar dreigt echter een probleem, want de standaard (DROP) voor publicatie op het online portaal officiële bekendmakingen, gaat veranderen.

Ramon Meijer, Centric

KOOP, de instantie die deze standaard beheert, stopt binnenkort met de mogelijkheid om documenten bij een publicatie te voegen. Dat betekent dat gemeenten vanaf 1 juli bestanden die ze willen meesturen, handmatig moeten uploaden. Voor een middelgrote gemeente gaat het al gauw om honderden documenten per maand. Dit vraagt om een oplossing. Centric ziet het als een kans om deze oplossing samen met gemeenten te ontwikkelen, volgens de werkwijze en de principes van Common Ground.

Common Ground

Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten. Centric onderschrijft deze visie als één van de ondertekenaars van het Groeipact Common Ground, waarin gemeenten en leveranciers afspreken samen te bouwen aa deze moderne informatievoorziening. Volgens de principes van Common Ground is dit een heel andere manier van werken dan leveranciers en gemeenten gewend waren.

Willam van Weelden, strategisch productmanager bij Centric, noemt het daarom ‘best een beetje spannend’ wat hij en zijn collega Ramon Meijer, consultant leefomgeving, voorstellen. Een aantal gemeenten heeft interesse getoond om mee te doen. Ramon en Willam zouden graag de volgende stap zetten en met een kleine groep gemeenten daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Ze roepen hiervoor gemeenten op om zich aan te melden.

Overzichtelijk

Willam van Weelden, Centric

Het is een relatief overzichtelijk project, vertelt Ramon. Gemeenten publiceren geautomatiseerd vanuit hun eigen IT-omgeving digitale documenten op een platform. In het bijbehorende besluit op officiëlebekendmakingen.nl wordt daarnaar gelinkt. Willam: ‘We bouwen het als een open platform, dat alle gemeenten kunnen gebruiken en waarop alle leveranciers kunnen aansluiten. Het wordt dus geen module van een Centric-toepassing, het staat op zichzelf.’

De documenten staan op het portaal zolang dat nodig is, na het verstrijken van de inzagetermijn gaan ze er weer vanaf. Ramon: ‘In eerste instantie willen we het gebruiken voor documenten voor de leefomgeving, maar dat kan veel breder worden. Het zit niet vast aan een bepaald domein, als het er eenmaal is dan kunnen gemeenten er documenten uit allerlei domeinen publiceren.’

Samen laten zien

Ramon en Willam ontwikkelden een pitch waarin ze onder meer uitleggen hoe het ontwikkeltraject eruit zal zien. Willam: ‘We werken agile, in korte sprints waarin we samen met gemeenten in zes weken de software gaan maken. Gemeenten vertellen ons wat zij nodig hebben, een klein team van ontwikkelaars van Centric bouwt het. En dat stemmen we dus continu af.’

Waarom zouden gemeenten hieraan meedoen? Omdat ze een werkende oplossing krijgen, waar in meerdere gemeentelijke domeinen behoefte aan is, zegt Ramon. Maar dat niet alleen, vult Willam aan: ‘Dit is een uitgelezen kans om de werkwijze en de principes van Common Ground samen met gemeenten in de praktijk te brengen. Zo kunnen we samen laten zien dat het werkt.’

Meer weten

Willam van Weelden en Ramon Meijer informeren je graag over deelname, kosten en andere zaken rondom dit project. Maak direct een afspraak via:



Willam.van.Weelden@centric.eu / 06 2250 0780



Ramon.Meijer@centric.eu / 06 1070 8031