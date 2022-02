Digitaliseren in Rotterdam: ‘Volledig vanuit één systeem werken’

Rotterdam is met ruim 650.000 inwoners de tweede stad van ons land, voorzien van een flinke schaalgrootte. Dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee, wat we terugzien in de dienstverlening en digitalisering van de havenstad.

Hendrik Koppejan, projectmanager burgerzaken & belastingen en Bart van der Hoorn, technisch projectmanager voor implementatie van e-diensten, ervaren als collega’s in Rotterdam elke dag vanuit hun eigen vakgebied hoe het is om de ontwikkelingen in een wereldstad in goede banen te leiden. Samen met hen wordt zowel de business- als de techniekkant van digitale diensten hier belicht.

24/7 bereikbaar voor inwoners

‘Onze dienstverlening is continu in beweging. Het cluster Dienstverlening (DV) is als organisatieonderdeel bij ons even groot als de gemiddelde gemeente in Nederland. In Rotterdam vinden er alleen al duizend verhuizingen per week plaats. Dat vraagt niet alleen om efficiëntie voor de inwoner aan de voorkant. Ook de afhandeling daarachter moet zo zijn ingericht dat we die schaalgrootte aan kunnen. Dat betekent dat we continu ons best doen om onze inwoners zo goed mogelijk te bedienen én mee te gaan met de tijd.’

‘We zijn permanent aan de slag om het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. En tegelijkertijd in contact te komen én te blijven met de Rotterdammers. Het past simpelweg niet meer om als gemeente alleen toegankelijk te zijn tijdens de uren waarop de ambtenaren werken. We werken toe naar het 24/7 aanbieden van dienstverlening.

‘Bijvoorbeeld via een chatbot, zodat inwoners desnoods ‘s nachts een antwoord op hun vraag kunnen vinden. We blijven nadenken over welke vragen en antwoorden dat kunnen zijn. Belangrijk uitgangspunt is en blijft wat ons betreft dat de manier van contact zoeken met de gemeente, de keuze is van de burger. Onze insteek is dat als de processen goed verlopen, we tijd over hebben voor persoonlijk contact waar dat echt relevant is.’

‘De vaders met kleine oogjes gaan we missen’

Vanuit de wens de dienstverlening verder te verbeteren implementeert de gemeente Rotterdam in samenwerking met Centric eDiensten. ‘In Rotterdam weten we wat we willen. Namelijk naast het 24/7 kunnen aanbieden van onze diensten ook de mutaties direct in het bronsysteem kunnen verwerken in plaats van overtypen. Deze tijdsbesparing helpt ons om de burger weer sneller van dienst te zijn. Dat is onze grootste drijfveer om met de eDiensten aan de slag te gaan.’

‘Als eerste gaan we live met de eDienst Aangifte geboorte en daarna volgt verhuizen. Het contact met de inwoners bij de aangifte van een geboorte is nu nog relatief vaak live aan het loket. Je ziet dan vooral vaders met kleine oogjes die via FaceTime bij hun partner nog even checken of ze de naam van hun kind correct hebben geschreven. Het kan intussen in Rotterdam ook via videobellen op afspraak. Dat wordt ook als erg persoonlijk ervaren. Maar toch willen we ook naar de eDienst toe, dat is namelijk voor iedereen efficiënter. Al gaan we die leuke taferelen aan het loket straks wel missen.’

Alle communicatie via Centric Burgerzaken

‘Voor de gemeente Rotterdam is het proces verhuizen ook een heel relevante ontwikkeling. Met name doordat we verhuisaangiftes sneller kunnen verwerken. Daarnaast werken we toe naar de situatie waarin alle digitale communicatie met de burger verloopt via Centric Burgerzaken, zodat er volledig uit één systeem gewerkt kan worden. Dat is ook voor Centric een nieuwe ontwikkeling. Voor Centric en Rotterdam ligt de nadruk op samenwerken en over de grenzen heen kijken. We hebben workshops gedaan om naar het proces te kijken. Van daaruit hebben we onze wensen aan Centric kenbaar gemaakt en concrete voorbeelden van dienstverlening besproken.’

‘In Rotterdam heb je bijvoorbeeld voor bepaalde gebieden een huisvestingsvergunning nodig. Het systeem moet daarvoor de postcode herkennen. Ook hebben we te maken met aangiften van derden, zoals woningcorporaties en verzorgingsinstellingen. Het is best een ontdekkingstocht maar heel fijn dat andere gemeenten daar straks ook gebruik van kunnen maken.’

‘Snelweg is straks aangelegd’

‘Een ander punt waarop we met Centric samenwerken is de koppeling met ons zaaksysteem van Atos. Dat wordt gedaan op basis van de nieuwe VNG-standaard, de ZGW, of Zaakgericht Werken, een API-koppeling. Deze zal tegelijk live gaan met de eDienst Aangifte geboorte en zorgt ervoor dat alle zaken netjes digitaal gearchiveerd worden. We kijken daarbij samen naar de brede wensen rond deze ZGW-koppeling in de markt, zodat we de roadmap kunnen maken en bepalen wat er wanneer wordt opgeleverd.

‘Deze koppeling kunnen we ook weer op de eDienst Doorgeven verhuizing en de opvolgende eDiensten inzetten. Daarvoor is al een flinke horde genomen. Straks is ook de snelweg tussen Centric Burgerzaken en het Zaaksysteem gelegd, dat schept nog meer mogelijkheden.’

‘Met elkaar ontwikkelen geeft energie’

‘Een mooie bijkomstigheid is dat veel collega’s oprecht geïnteresseerd zijn in nieuwe techniek en dat geeft energie. De dynamiek van de samenwerking intern en met Centric en Atos om dit tot stand te brengen is bijzonder en soms best een uitdaging. De dialoog met Centric is intensief en dat is zowel nodig als fijn. Het met elkaar ontwikkelen is voor iedereen nieuw, dus het is belangrijk om elkaar goed te voeden.’

