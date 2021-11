De steeds verdergaande digitalisering brengt uitdagingen met zich mee voor gemeenten en hun klanten. Niet iedereen kan de overheid immers al goed vinden via de digitale weg. Daarom is inclusieve dienstverlening zo belangrijk.

Het is cruciaal om digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk te maken én aandacht te blijven hebben voor niet-digitale dienstverlening. Zulke inclusieve dienstverlening noemen we binnen PinkRoccade Publiekszaken iBurgerzaken voor allemaal. Samen met onder andere gemeente Amsterdam zijn we een intensief (vervolg)traject gestart om inclusieve dienstverlening mogelijk te maken. Gemeenten zijn er tenslotte voor iedereen.

Inclusieve dienstverlening

Het is erg belangrijk om de gemeentelijke dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van iedereen. In verschillende wetten en overheidsbeleidsvormen wordt inclusieve dienstverlening dan ook benadrukt. Het is van groot belang om informatie zó te formuleren en vormgeven dat iedereen het in één keer kan begrijpen. Ook als mensen moeite hebben met lezen en verwerken van informatie, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking of minder digitaal-vaardigen. Alleen een toegankelijke tekst is daarbij niet genoeg. Het gaat ook om heldere achterliggende regelgeving, processen en documenten. Als gemeente hoef je hiervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. We werken samen aan iBurgerzaken voor allemaal.

Diverse kwartiermakers

Op 4 november 2021 organiseerde PinkRoccade Publiekszaken samen met gemeente Amsterdam een online sessie over iBurgerzaken voor allemaal. Frank Willemsen, adviseur Dienstverlening bij gemeente Amsterdam, nam iedereen mee in het gedachtegoed van Taal voor allemaal en de toepassing daarvan. Samen met een aantal redacteuren zette hij de deelnemers ook aan het werk, om ze in de praktijk kennis te laten maken met de methode. Bovendien was dit hét startpunt voor het toepassen van Taal voor allemaal binnen iBurgerzaken. Na deze sessie gaan we aan de slag met het eerste proces binnen iBurgerzaken, namelijk verhuizen.

Stappen binnen iBurgerzaken

Ook binnen iBurgerzaken hebben we de afgelopen jaren al meerdere stappen gezet op het gebied van inclusieve dienstverlening. Een aantal specifieke voorbeelden:

#LSG17 met veel aandacht voor het vergroten van de digitale dienstverlening (selfservice);

#LSG18 met veel aandacht voor het optimaliseren van het doorgeven van een verhuizing;

#LSG19 met veel aandacht voor het optimaliseren van het aanvragen van een reisdocument;

Het aanbieden van het tweede (klant)scherm aan de balie;

Het aanbieden van meertalige dienstverlening binnen de online aanvraag.



Neem gerust contact op

De komende tijd gaan we graag met je in gesprek om samen te werken aan inclusieve dienstverlening. Wil je meer weten over iBurgerzaken voor allemaal, of heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Product Manager Sanne van der Zanden via: Sanne.vanderZanden@PinkRoccade.nl