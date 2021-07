Martijn Odijk (BZK): ‘Niets doen is geen optie’

De voorbereidingen voor het ontwerp van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) zijn in volle gang. Een groot deel hiervan moet in 2025 zijn gerealiseerd. SOR-coördinator Martijn Odijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vertelt over de aanleiding van dit initiatief, dat is ontstaan vanuit de behoefte aan meer samenhang tussen de verschillende basisregistraties. Ook staat hij stil bij het gevaar van niets doen tot 2025 en deelt hij tips over hoe gemeenten zich nu al kunnen voorbereiden op de SOR.

Wat is de belangrijkste aanleiding voor dit programma?

‘Iedere basisregistratie binnen de Nationale Geoinformatie Infrastructuur (NGI) heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis. Al deze basisregistraties worden goed gebruikt, maar er is behoefte aan meer samenhang. Die behoefte proeven we in gesprekken, maar halen we ook uit afnemersonderzoeken.

‘Daaruit concluderen we onder meer dat informatie in 3D bijvoorbeeld een onderwerp is dat je liever niet per registratie wilt oppakken. Daarin zit echt die samenhangende component. Ook als je kijkt naar het verschil en de overeenkomsten tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Eigenlijk wil je samenhangende informatie over zo’n gebouw hebben en dat wil je niet allemaal apart aan de gebruikers overlaten.

‘Een andere aanleiding komt vanuit bronhouders zoals gemeenten. Die gaven aan dat alles wat nu los is georganiseerd, efficiënter moet kunnen. Ook vanwege de kosten. Het idee om er meer samenhang in te brengen, manifesteerde zich vooral rond de BAG, de BGT, de BRT en het fysieke deel van de basisregistratie WOZ. Neem de BRT als voorbeeld: je hebt nog steeds 2 topografische registraties. Dat is niet logisch. Voor ons is dat daarom een reden om te onderzoeken of er meer samenhang tussen die registraties kan komen.’

Wat is voor gemeenten het grootste voordeel van de SOR?

‘Een groot voordeel zit hem in de registratie en het beheer. Door het object centraal te stellen en in één keer te registreren, kan dat efficiënter. Daar is op termijn veel winst te behalen. Ik denk dat je daar in eerste instantie in moet investeren. Dat past ook prima binnen de ontwikkeling die gemeenten doormaken in het kader van Common Ground, kort samengevat de scheiding van data en functies.

‘Maar gemeenten, andere bronhouders en gebruikers kunnen zeker ook in de gebruikende rol van die samenhangende gegevens gebruikmaken. Hierdoor kunnen de gemeentelijke processen vervolgens makkelijk aansluiten op een meer samenhangende registratie.’

Interessant aan de objectenregistratie is dat het niet alleen een technische, maar vooral een organisatorische ontwikkeling is

‘Kijkend naar het gegevenslandschap heerst soms de verwachting dat de SOR alles gaat oplossen. Maar het is vooral een kapstok: het gaat erom dat je met behulp van de SOR andere informatie gaat verbinden. Dat is een belangrijke basis in het hele gegevenslandschap.’



Welke uitdagingen komen jullie tegen?

‘Eén van die uitdagingen is om niet in de valkuil te trappen van een te lange voorbereiding. Van alles jarenlang uitdenken, voordat we de eerste stappen gaan zetten. Een andere uitdaging is het identificeren van een onderwerp met een lage complexiteit en hoge gebruikswaarde, zowel aan de gebruikers- als aan de inwinkant. Ook vind ik het spannend of we al vanuit de huidige basisregistraties stappen kunnen gaan zetten. Die verwachting heb ik wel als ik mensen spreek. Maar bij het ene onderwerp zal dat makkelijker zijn dan bij het andere.

‘We zijn ook op zoek naar een flexibel ICT-landschap, waarin we die stapsgewijze ontwikkeling gaan implementeren. We werken met heel veel leveranciers van allerlei onderwerpen. Het is lastig in te schatten in hoeverre we daar klaar voor zijn. De gesprekken met leveranciers zijn hiervoor van belang. Daarnaast is de besluitvorming spannend, dat we goede afspraken maken met partijen over de kosten en de baten.’

Wat ook een gevaar vormt, is dat mensen 5 jaar gaan afwachten tot de SOR er is en ondertussen niets doen. Je kunt nu ook al efficiënte dingen doen, zelfs zonder dat er een besluit is genomen

Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op de SOR?

‘Allereerst is het belangrijk om niet te gaan afwachten tot de besluitvorming en regelgeving van de SOR helemaal gereed zijn. Je kunt nu al beginnen.



‘Wanneer je straks bijvoorbeeld integraal naar een gebouw gaat kijken, dan helpt het al dat je geometrie op orde is. Als je nu al naar meer samenhangende informatie kijkt, probeer dan informatie niet weg te gooien. We gaan straks meer gegevens registreren van verblijfsobjecten binnen een gebouw. Als je die info al hebt, leg het dan vooral goed vast en denk dan niet ‘Ik hoef het nu niet te ontsluiten’. Denk daar slim over na.



‘Daarnaast is vooral de organisatorische kant belangrijk. Ik denk niet dat er één heilige oplossing is om bijvoorbeeld alles in eigen huis te organiseren. Maar als je het niet doet, moet je vooral heel goed naar je samenwerking kijken en naar afhankelijkheden tussen organisaties.’

Verschillende maatschappelijke opgaven vereisen nu al een goed integraal gegevensbeheer

‘Bij gemeenten landt het kwartje steeds meer op de werkvloer. Vanaf het middenkader tot aan de bestuurlijke kant van een gemeente is echter nog veel te doen. Die kant is vanuit het onderwerp ‘informatiehuishouding’ soms lastig te bereiken. En is vooral gevoelig voor het realiseren van maatschappelijke vraagstukken. Daarin proberen wij ook een rol te spelen. Maar met zoveel partijen merk je ook dat de één al veel verder is dan de ander bij het op orde hebben van het gegevensbeheer.’

