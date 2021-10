Nu Live: iConnect API Manager

Samen met gemeenten en leveranciers werkt PinkRoccade onder de vlag van Common Ground aan een nieuwe manier van het uitwisselen van gegevens.

Om volgens de visie van Common Ground te werken, maakt berichtenstandaard StUF plaats voor moderne API’s (application programming interfaces). Met API’s zijn we in staat sneller en flexibeler koppelvlakken te realiseren en efficiënter gegevens uit te wisselen. Daarnaast kunnen we bij het toenemend gebruik van gegevens in de keten blijven voldoen aan de privacywetgeving.

API-managementplatform

Om deze nieuwe manier van gegevensuitwisseling te ondersteunen, is een API-managementplatform nodig. Hiervoor lanceert PinkRoccade de iConnect API Manager. Deze zorgt voor de configuratie van de gateway en het beheer van API’s. Binnen de API Manager beheren en configureren we alle API’s die de gemeentelijke organisatie ter beschikking stelt. Benieuwd wat dit platform nog meer voor gemeenten betekent? Bekijk de brochure!

Neem gerust contact met ons op

Heb je vragen over de iConnect API Manager? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.



Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl

Willem Schepers | 06 149 456 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl