Regie over gegevens in portaal iBurgerzaken

iBurgerzaken van PinkRoccade is verrijkt met het burger- en bedrijvenportaal, een gepersonaliseerd onderdeel van de gemeentewebsite. Een belangrijke stap om de digitale dienstverlening van gemeenten verder te verbeteren. De gemeente Apeldoorn fungeerde in dit traject als kwartiermaker.

In het burger- en bedrijvenportaal ziet de gebruiker op één centrale plek wat de status van online ingediende zaken is. Bovendien kunnen er op een veilige manier documenten worden uitgewisseld met de gemeente.

Case: Apeldoorn

Deze ontwikkeling kwam niet uit de lucht vallen. Burgers, bedrijven en instellingen binnen de gemeente Apeldoorn zijn al enige tijd bekend met Mijn Apeldoorn. Dit is een overzichtelijk en beveiligd portaal, waar de gebruiker inlogt met DigiD of eHerkenning. Daarna kan de ingelogde gebruiker zien welke zaakgegevens de gemeente heeft vastgelegd en wat de status is van online ingediende zaken.

De overstap naar iBurgerzaken vorig jaar was een mooi moment om ook Burgerzaken te ontsluiten via Mijn Apeldoorn. De gemeente daagde het ontwikkelteam van PinkRoccade Publiekszaken uit de klantvraag concreet te maken. Thijs de Vries, Java-developer bij PinkRoccade Publiekszaken, was nauw betrokken bij dit proces: ‘Doordat Apeldoorn al enige tijd succesvol met een portaal werkt, konden we deze praktijkervaring gebruiken om een kort ontwikkelproces te starten,’ zegt hij.

‘Apeldoorn had al meteen een duidelijk doel voor ogen met het portaal en ziet nu concreet wat dit zowel de gemeente als burger oplevert. De functionaliteiten zijn uiteraard ook voor andere gemeenten beschikbaar in iBurgerzaken. Ik kijk uit naar de toekomst en de verdere ontwikkeling van het portaal samen met gemeenten.’

Dienstverlenend portaal

Het bedrijven- en burgerportaal is klaar voor de toekomst. Het past binnen marktbewegingen zoals dienstverlening de klok rond, zelfservice, en regie over eigen gegevens. Josien Olthuis, adviseur klantcontactcentrum (KCC) bij de gemeente Apeldoorn: ‘Het kost weinig moeite om ermee te starten. En het biedt direct zichtbare voordelen voor zowel de gemeente als burgers, bedrijven en instellingen. Dit portaal past binnen onze visie op digitale dienstverlening.

‘Burgers en bedrijven kunnen zelf te allen tijde zien wat de status is van zaken die bij ons lopen. Zo zie je of de zaak in behandeling, afgerond of afgewezen is en wanneer er voor het laatst iets gewijzigd is. Voor de gemeente werkt dit efficiënt. Zo komen er veel minder vragen binnen bij het klantcontactcentrum over de status van aanvragen. Bijvoorbeeld met betrekking tot verhuizingen en vergunningaanvragen.’

Communicatie speelt een belangrijke rol in het succes van het portaal, aldus Olthuis. ‘Je moet burgers en ondernemers ervan bewust maken dat het portaal bestaat. Zo bevat iedere ontvangstbevestiging na het indienen van een online aanvraag, standaard een verwijzing naar Mijn Apeldoorn. Wie met de gemeente belt over een aanvraag, wordt gewezen op de mogelijkheden van het portaal. Ook op de gemeentewebsite is Mijn Apeldoorn niet te missen.’

Behoefte aan regie

Burgers en bedrijven hebben steeds meer behoefte hun persoonlijke gegevens zelf te beheren, organiseren en delen. Dat past in de tijdgeest, net zoals we bij online bestellingen de status kunnen inzien en indien gewenst gegevens toevoegen. Het portaal van iBurgerzaken speelt daar direct op in. Het biedt regie over en inzage in gegevens die de burger of ondernemer zelf aan de gemeente verstrekt. Daarbij zijn privacy en beveiliging uiteraard belangrijke elementen, zeker als het gaat om persoonsgegevens zoals op Mijn Apeldoorn.

Hetzelfde geldt voor gegevensuitwisseling tussen bedrijven en de gemeente. Zo kan een uitvaartondernemer direct en veilig het ‘Verlof tot begraven’ downloaden vanuit het portaal, de gemeente hoeft dit niet meer op te sturen. Een receptiemedewerker van Rouwcentrum Rouwenhorst uit Apeldoorn ervaart dat als prettig: ‘Dit portaal werkt snel en fijn voor ons. Het is een beveiligde omgeving die we elk gewenst moment kunnen raadplegen met eHerkenning. Een toevoeging aan de dienstverlening van de gemeente.’

iBurgerzaken uitbouwen

Het burger- en bedrijvenportaal biedt veel mogelijkheden voor de toekomst, die PinkRoccade Local Government samen met Apeldoorn en andere geïnteresseerde gemeenten aan het bekijken is. Denk aan de mogelijkheid dat de burger zelf informatie of documenten in een later stadium toevoegt aan een zaak. Weet je bij de online melding van een voorgenomen huwelijk nog niet wie de getuige wordt? Dan is het mooi als je zelf het dossier later compleet kunt maken.



Mijn Amsterdam Ook Amsterdam koos onlangs voor iBurgerzaken. De gemeente zet daarmee de digitale dienstverlening aan de Amsterdammer verder centraal. Het portaal Mijn Amsterdam geeft de burger en ondernemer in de hoofdstad inzicht en overzicht over producten en diensten van de gemeente. Het portaal werkt daarbij met persoonlijke statusmeldingen. Ter kennisgeving of met oproep tot actie over lopende zaken. Andere functionaliteiten zijn onder meer een plattegrond van de directe woon- of werkomgeving van de Amsterdammer, met specifieke informatie én gepersonaliseerde tips – bijvoorbeeld dat iemand in aanmerking komt voor een gratis ID-kaart.