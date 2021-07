Súdwest-Fryslân zet de kracht van data op de kaart

Vanuit het streven om datagedreven te werken, wil de gemeente Súdwest-Fryslân de kracht van data prominenter op de kaart zetten intern. Onderdeel daarvan is het inzetten van de juiste instrumenten, zoals Cognos Analytics. Maar ook: het opleiden van de medewerkers die daarmee gaan werken. Hoe bevalt dat, een online business intelligence of BI-training?

Taeke van der Laan is functioneel beheerder én data-scientist bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het creëren van BI-dashboards, managementinformatie en rapportages is hem en zijn collega’s van het team Data Informatie en Analyse niet vreemd. Als procesregisseur en data-analist is ook Patrick Witteveen betrokken bij de data-ambities van de gemeente. Zijn speerpunt: het inzetten van Cognos op basis van zelfservice, in álle lagen van de organisatie.

Om de Cognos-kennis binnen de organisatie naar het volgende plan te tillen, volgden Taeke en Patrick samen met een groep Cognos-ontwikkelaars, functioneel beheerders en gebruikers via Centric de digitale opleidingen IBM Cognos Analytics Reporting Basis, en Self-Service BI.

Met deze Cognos-opleidingen halen we nieuwe kennis en kunde in huis”

Taeke: ‘Datagedreven werken is niet een eenmalig project, het is een mindset en een doorlopend proces. Procesafspraken en interne verantwoordelijkheid spelen hierin een belangrijke rol. Cognos is voor onze organisatie een van de tools om dit te bereiken. Het opleiden van collega’s die het gaan gebruiken is cruciaal. Met de juiste kennis en kunde in huis kunnen we deze tool optimaal inzetten.’

Wat is de meerwaarde van de Cognos-opleidingen voor jullie?

‘Wij zijn onlangs overgegaan op de nieuwe Cognos Analytics. Hiervoor draaiden we nog met het oude Cognos 10. De meerwaarde van deze opleiding was voor ons dat we collega’s een vliegende start bieden met Cognos Analytics. Daarnaast brengen we zo bij beheerders onder de aandacht dat zij deze tooling ook goed kunnen gebruiken voor hun beheerprocessen. Een mooie start richting datagedreven werken.’

Patrick: ‘Cognos 11 geeft ons de kans om datagedreven werken van manager tot medewerker op de werkvloer in te voeren. Met deze opleiding kunnen we zelfverzekerd aan de slag en halen we het maximale uit deze toepassing.’

Wat vind je van de opleiding van Centric?

Taeke: ‘Onze ervaring met de opleidingen was heel positief. Er was goede afstemming over de lesstof, we konden vragen stellen en inhoudelijk meedenken over voorbeelden. Dat zorgde voor een fijne samenwerking. Onze credits gaan naar de docent. Ondanks de huidige coronaperiode hebben we digitaal, op afstand, toch goed de opleiding kunnen volgen.’

Hoe bevalt het Nederlandstalige lesmateriaal?

Patrick en Taeke: ‘Voor ons als ontwikkelaars is Engels de basis waarmee we werken. Dat is het niet voor de vele collega’s die de cursus ook hebben gevolgd. Daar sloot de cursus in het Nederlands goed op aan.’

Hoe bevalt de combinatie van theorie en praktijk?

Taeke: ‘Tijdens de les hebben we een aantal voorbeelden ook met de docent besproken. De afwisseling van theorie en praktijk in combinatie met concrete voorbeelden van Súdwest-Fryslân spraken tot de verbeelding voor de deelnemers. Waarom wil je dat rapport nou precies maken? Met welk doel ga je een dashboard inzetten? Goed om daar extra over na te denken.’

Welke tip zouden jullie aan andere gemeenten willen meegeven?

Taeke en Patrick: ‘Een BI-opleiding als deze sluit misschien mooi aan bij programma’s of projecten die lopen in je eigen organisatie. Gebruik dan óók de opleiding om hierover te communiceren. Als beheerder van Cognos, maar ook als data-scientist of rapportenbouwer, kun je best de stoute schoenen aantrekken en deze ambassadeursrol pakken. Inzicht in de kwaliteit van je systemen en mogelijkheden van je data helpt je op weg naar een datagedreven organisatie. Een gedegen Cognos-opleiding is één van de middelen die daaraan kunnen bijdragen.’