Op weg naar een datagedreven gemeente

Veel gemeenten werken al met verschillende soorten data, een ontwikkeling die steeds meer aandacht en prioriteit krijgt. Op weg naar een datagedreven organisatie komen gemeenten ook voor uitdagingen te staan. PinkRoccade Local Government biedt nu een online leergang aan.

Een groot deel van de gemeenten start vanuit verschillende domeinen dataprojecten op, waarbij er soms al een basis ligt. Denk aan een dashboard met rapportages. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen het produceren van dashboards. Neem de beveiliging, security en het meekrijgen van de organisatie. Minstens zo belangrijk is daarnaast het resultaat van de inzet van de datagedreven sturing.

Uitdagingen

Afgelopen jaren zijn ruim honderd gemeenten aan de slag gegaan met het programma iNzicht van PinkRoccade Local Government. Daaruit komt naar voren dat de weg naar een datagedreven gemeente ook flinke uitdagingen met zich meebrengt. Zo blijkt dat vragen die bij de ene gemeente leven, ook vaak boven komen drijven bij collega’s op andere plekken in het land. Het doel van iNzicht is gemeenten op weg helpen, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen en beleid maken. En daarmee vervolgens succesvol datagedreven sturing toepassen.

Van elkaar leren

PinkRoccade brengt gemeenten hierover bij elkaar. Zo hoeven ze niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen ze samen optrekken. Om die reden organiseert de consultancyorganisatie de online leergang Een datagedreven gemeente. Deze leergang bestaat uit maandelijkse workshops over verschillende thema’s. Daarbij is er de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Verder komt er een iCommunity, een online platform waar eveneens ervaringen gedeeld kunnen worden.

Vragen over deze nieuwe leergang? Stel ze gerust aan Product Manager Cora Schreuders. Zij is bereikbaar via 06 460 9 11 15 of Cora.Schreuders@PinkRoccade.nl.