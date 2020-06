Postgraduate Opleiding Entrepreneurship – maak het verschil

Wij zien, net als jij, dat de wereld om ons heen snel verandert. Ingrijpende zaken als energietransitie, woningnood, vergrijzing, vooral in het onderwijs en de zorg schaarste op de arbeidsmarkt, kansenongelijkheid en klimaatverandering vragen dagelijks de aandacht.

Deze ontwikkelingen hebben enorme impact op het sociaal domein, het bedrijfsleven en de publieke infrastructuur.

Tegelijkertijd vindt binnen onze maatschappij een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden en taken. Gevolg hiervan is dat in en rondom organisaties en instellingen ruimte ontstaat voor entrepreneurship. Hierbij zijn mensen die innovatief kunnen denken, initiatieven kunnen vormgeven en realiseren, onmisbaar.

Nieuwe verbindingen

Mensen die nieuwe verbindingen kunnen maken tussen publieke en private partijen. Mensen die verschuivingen kunnen voorzien, processen kunnen inrichten en aansturen. Die mensen, jou dus, leiden wij op.

Het programma: drie fasen van elk twee dagen

Ontwikkelen van ondernemendheid

Ontwikkeling van omgevingsbewustzijn.

Omgaan met paradigmashifts

Antennegevoel en sensitiviteit ontwikkelen

Herkennen van breukvlakken

Ontwikkelen van een succesvol ondernemingsmodel

Vanuit (klant-)waardebesef ontwikkelen van (nieuwe) relevantie

Relevantie vertalen in concrete waardeproposities

Met behulp van Design Thinking ontwikkelen van nieuwe ondernemingsmodellen

Lean ontwikkelen van het nieuwe business model

Hoe je komt tot daadwerkelijke realisatie van een nieuwe waardepropositie

Toekomstbestendige realisatie van dit ondernemingsmodel

Governance: besturing & performance management

Financiering & waardering van nieuwe waardeproposities

Strategic Sourcing: opbouw en managen van netwerken, portfolio’s en partnerships

Stakeholdermanagement

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship brengt je:

Strategische focus

Effectievere portfolio-ontwikkeling

Inzicht in sociale- en procesinnovatie

Concreet realiseerbare maatschappelijke waarde en/of business

Oog voor passende nieuwe realisatieprocessen in de organisatie

Opbouw van duurzame netwerken; duurzaam bewustzijn

Creëren van condities voor succes

Praktische instrumenten en effectieve richtlijnen

Startdatum en locatie

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship duurt in totaal 6 dagen met een doorlooptijd van 3 maanden.

Start: 23 oktober 2020

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

Geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen, onder meer: Aedes, VTW, KNB, NBA, RB