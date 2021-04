Proeftuin PinkRoccade helpt gemeenten bij digitale transitie

De huidige manier van digitaal gegevens uitwisselen binnen gemeenten voldoet niet langer aan de normen van deze tijd. Om die reden is vanuit de VNG de visie Common Ground ontwikkeld, die gemeenten kan voorzien van een eenvoudigere, snellere en slimmere inrichting van het dataverkeer. PinkRoccade Local Government voert momenteel veel interessante gesprekken met gemeenten over de ontwikkelingen rondom Common Ground.

Daarbij vormen API’s een belangrijk gespreksonderwerp. API’s zijn kleine stukjes software, die voor korte tijd gegevens uit een bronbestand kunnen trekken. Het is ingewikkelde materie, die een grote uitdaging vormt en een lange adem vergt van gemeenten en PinkRoccade. Veel gemeenten zijn op zoek naar concrete gebruikssituaties, om met de nieuwe moderne koppelvlakken aan de slag te gaan. Koppelvlakken zijn zogenaamde interfaces die de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgen. De concrete meerwaarde voor de gemeente en het juiste instapmoment voeren verder de boventoon in de gesprekken. Ook komen de zorgen op tafel over de hybride situatie die ontstaat gedurende de transitie naar Common Ground.

Voortdurende transitie

Rome is niet op een dag gebouwd. En zo ziet PinkRoccade de transitie naar de nieuwe gemeentelijke digitale architectuur ook. Door API’s te bouwen en deze gezamenlijk in een gebruikssituatie te testen, wordt elke dag wat bijgeleerd. Door kennis en ervaringen uit te wisselen zorgt de organisatie ervoor dat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden. Zo zette Pink Roccade samen met gemeenten de eerste stappen op weg naar Common Ground. Daarbij betekent iedere stap in de transitie een opstap naar de volgende.

Proeftuin voor API’s

PinkRoccade heeft nu een API Proeftuin opgezet. Daarin worden gebruikssituaties die gemeenten aandragen, uitgewerkt en getest. De eerste gebruikssituaties voor deze iConnect API Proeftuin zijn intussen aangemeld. In april gaat PinkRoccade aan de slag met verschillende API’s, waaronder de BRP- en KVK-API. De gebruikssituaties betreffen onder meer de ontsluiting van gegevens voor een financieel systeem. Daarnaast ondersteunt de organisatie ook de Haal Centraal BAG- en BRK-API in de proeftuin. Wanneer je als gemeente hier een gebruikssituatie voor hebt, kan PinkRoccade die direct in de proeftuin uitproberen. Ook kan een gemeente samen met de consultants kijken naar de mogelijkheden van andere gebruikssituaties. Alles staat klaar in de proeftuin voor een flinke dosis API-ontwikkelingen én ervaringen. Die worden uiteraard graag met de gemeenten gedeeld.

Interesse in de API Proeftuin?

Aan de hand van een door de gemeente aangeleverde gebruikssituatie, maken we in de proeftuin de toepasbaarheid van API’s inzichtelijk. Dat betekent voor beide partijen nieuwe ervaring en kennis op doen in deze voortdurende transitie.



Neem contact op met de accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.



Thomas van Son | 06 295 282 10 | Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl



Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl



Willem Schepers | 06 149 456 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl