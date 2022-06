Gemeenten moeten boa’s zwaarder bewapenen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) krijgen ‘de geweldsmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak’. De regels voor een wapenstok en handboeien worden versoepeld, het lokale gezag moet doen wat nodig is. Dat maakte minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid donderdag bekend.

‘Binnen mijn stelselverantwoordelijkheid sta ik er voor dat boa’s hun werk goed en zelfstandig kunnen doen. Ook bij werkgevers ligt een verantwoordelijkheid voor de veilige taakuitvoering van de boa. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij een visie en beleid hebben over de inzet van de boa’s. Zo moet de boa kunnen rekenen op een werkgever bij geweldsincidenten,’ schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De werkgever van de boa is in de praktijk vaak een gemeente. Die dient ervoor te zorgen dat de boa ‘goed geëquipeerd de straat op gaat’. Dat schrijft de minister in de boa-beleidsagenda, die aan de Kamerbrief is gehecht. Om dit waar te maken, moeten de regels op de schop. De huidige beleidsregels voor bewapening van boa’s zijn volgens de minister ’te stringent’.

Toename geweld

Geweldsmiddelen voor boa’s zijn wettelijk al lang mogelijk, maar de toekenning stuit geregeld op problemen. ‘De boa-werkgever moet daarbij aantonen dat sprake is van een toename van het aantal geweldsincidenten tegen de betreffende boa,’ aldus de minister. Dit criterium kan ertoe leiden dat een geweldsmiddel als een wapenstok of pepperspray weer wordt afgepakt zodra een boa minder geweld te verduren krijgt.

‘Dit terwijl de noodzaak om het geweldsmiddel te mogen dragen voor de boa mogelijk nog steeds aanwezig is. Dit vereiste sluit niet aan bij de praktijk, staat in de weg van een zuivere risico-inschatting en leidt tot ongewenste uitkomsten. Daarom zal ik dit criterium in de AMvB aanpassen,’ aldus de minister. Geweld tegen boa’s kan bij de toekenning van geweldsmiddelen een rol blijven spelen, maar is straks niet langer ‘doorslaggevend’ criterium.

Lokale driehoek

Gemeenten kunnen als werkgevers van boa’s in de openbare ruimte (domein 1) een aanvraag indienen voor geweldsmiddelen. Bij de beoordeling daarvan zal ‘een belangrijke rol’ weggelegd zijn voor de zogenoemde lokale driehoek van de burgemeester, officier van justitie en lokale politiechef. Deze werkwijze lijkt veel op de huidige procedure, maar de stem van de politie is nu vaak bepalend binnen de driehoek.

Anders dan de boa-bonden eerder meldden, wordt de rol van de minister niet beperkt tot een ’toets achteraf’. Dat kan formeel ook helemaal niet, zo blijkt uit de agenda: ‘De lokale driehoek is geen bestuursorgaan en kan daarom geen zelfstandige besluiten nemen met betrekking tot – onder andere – de bewapening en uitrusting van boa’s. Die beslissing ligt in alle gevallen bij de minister van Justitie en Veiligheid.’

Desondanks lijken de bonden tevreden met de toezeggingen waarvoor ze al jarenlang strijden.