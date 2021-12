‘Co-creatie’ betekent nog niet vanzelf maatwerk 

Het lijkt wel alsof elke organisatie tegenwoordig in co-creatie met partners zaken ontwikkelt. Ik vind het belangrijk daarbij duidelijk te maken wat co-creatie nu eigenlijk is – en wat niet. Maar vooral, wat je eraan hebt. Want ook al is co-creatie dan een modewoord, het concept is wel degelijk heel waardevol.

We doen het bij Centric volop: samen met onze klanten ontwikkelen. Daarmee bedoel ik échte co-creatie, wat veel meer is dan ‘betrokkenheid’. Betrokkenheid is altijd nodig, daar staat iedereen ook altijd wel voor open. Vragen om een mening is daarbij vaak al genoeg. Co-creatie is andere koek. Vanuit beide partijen zal er een echte inspanning geleverd moeten worden om iets voor elkaar te krijgen.

Bijvoorbeeld doordat je echt sámen programmeert. Of dat wij als leverancier het programmeerwerk doen – en een gemeente het testen voor haar rekening neemt. Om daar dan ook andere gemeenten bij te betrekken en het zelf te organiseren.

Hetzelfde voor elke gemeente

Dit levert vaak mooie dingen op. Wij doen veel in co-creatie met onder meer de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de eDienst Burgerzaken. Die draait in de cloud en dat betekent dezelfde standaard voor elke gemeente. Alle gemeenten kunnen immers deze software gebruiken, we kunnen hierbij geen maatwerk leveren. Dit is dan ook meteen een misverstand om uit de wereld te helpen: co-creatie is dus géén maatwerk!

Het is wel: samen met onze partners kijken hoe we producten zo kunnen maken dat deze optimaal aansluiten bij wat die partners nodig hebben.

Halen en brengen met Rotterdam

Zo is voor Rotterdam het heel belangrijk dat de huisvestingsvergunning onderdeel is van de eDienst verhuizen. Inwoners die zich in een bepaalde wijk willen inschrijven, krijgen dan de vraag naar deze vergunning als ze hun verhuizing doorgeven. Die huisvestingsvergunning is vrij specifiek voor Rotterdam. Dus dan onderzoeken wij in co-creatie met de gemeente Rotterdam hoe we dit Rotterdamse dingetje zo goed mogelijk kunnen onderbrengen in de eDienst. Zodat het ook bruikbaar wordt voor een andere gemeente die het wil inzetten.

Wij weten niet op voorhand hoe het proces in Rotterdam eruitziet, dat vertellen ze ons. Samen kijken we naar dat proces en hoe we dat het beste in onze programmatuur kunnen onderbrengen. Dat betekent ook dat zij hun proces aanpassen, waar dat nodig is. Dat bijvoorbeeld een controle op een ander moment in het proces gebeurt, omdat dat logischer is bij het gebruik van de eDienst.

Co-creatie is dus zeker niet ‘u vraagt wij draaien. Maar eerder een kwestie van halen en brengen. Echt samen werken aan een product, op een integere manier, in openheid en met vertrouwen.

Het wordt echt beter

Door op deze manier te werken leer je elkaar echt kennen, je kijkt in elkaars keuken. Die openheid maakt het werk heel leuk. Wat we maken wordt hierdoor ook echt beter, want het sluit heel goed aan op de praktijk van onze klanten. En natuurlijk hadden we eerder ook veel contact met onze klanten. Maar de manier waarop we het nu in co-creatie doen, is anders.

Vroeger was het meer opvolgend. Dan maakten wij iets dat zij vervolgens gingen uitproberen. Nu doen we veel meer in overleg, in een open sfeer. Ik vind het leuk om in co-creatie te ontwikkelen, en dat geldt ook voor mijn collega’s bij Centric. Ik denk zeker te weten dat ook onze partners bij de gemeenten het waarderen. Soms wordt een modewoord een blijvertje. Dat mag van mij gebeuren met co-creatie!

Sandra Post is strategisch product manager Burgerzaken bij Centric.