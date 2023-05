Van bestemmingplan naar omgevingsplan

Op 1 januari 2024 zal het omgevingsplan naar verwachting de bestaande bestemmingsplannen vervangen. Werk je met bestemmingsplannen? Dan zal dit gevolgen hebben voor jouw dagelijkse werkzaamheden.

Om jou voor te bereiden op deze veranderingen, bieden wij een praktische cursus waarin je leert hoe jouw werkzaamheden met betrekking tot bestemmingsplannen eruit zullen zien na de invoering van de Omgevingswet. Tijdens de cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’ werk je met je eigen casussen. En leer je waar je de nieuwe regels kunt vinden en oefen je daarmee aan de hand van je eigen casussen.

Onze tip: ga schaduwdraaien

Onze tip voor gemeenten is om vervolgens deze casussen binnen de organisatie helemaal op de nieuwe manier op te gaan pakken, oftewel, te gaan schaduwdraaien.

Schaduwdraaien:

– Gaat dieper in op de nieuwe regels

– Test of software correct is ingesteld

– Test of alle standaard documenten al zijn herzien

– Test of alle benodigde werkafspraken al zijn gemaakt

Ons advies is om als gemeente één voor één met casussen te gaan schaduwdraaien. Betrek hier ook zeker de ketenpartners bij, om de voorbereiding optimaal te laten verlopen.

– Doe de vergunningencheck in de pre-omgeving van het DSO

– Dien de aanvraag in via de pre-omgeving van het DSO

– Behandel de aanvraag alsof het een echte aanvraag is én de Omgevingswet al in werking getreden is

– Doe dit samen met iedereen die je daar straks ook bij nodig hebt (inclusief college en gemeenteraad)

– Probeer dit ‘real time’ te doen, dus binnen de nieuwe termijnen

Door te schaduwdraaien ga je als hele organisatie de nieuwe manier van werken doorleven en kun je een deel van de kinderziektes die altijd bij dit soort veranderingen horen voorkomen. Je bent ze dan namelijk al tegen gekomen in een veilige testsituatie. Zo ben je klaar voor de nieuwe situatie als de Omgevingswet in 2024 in werking treedt.

Hulp bij het schaduwdraaien

Wil je ook gaan schaduwdraaien maar weet je nog onvoldoende waar je allemaal op moet letten? Schrijf je dan in voor de cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan.

Meer informatie