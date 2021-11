Wellicht ook vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Jacqueline van Kerkhof / Shutterstock.com

Het kabinet wil de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) verlengen tot 1 juli 2022. Hiermee maakt demissionair minister Ollongren vervroegd stemmen opnieuw mogelijk tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Dit staat in een besluit van Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), dat ze onlangs aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde. De maatregel was al aangekondigd in een conceptwetsvoorstel afgelopen zomer. Het briefstemmen dat bij de Kamerverkiezingen nog voor problemen zorgde, wordt in dat voorstel niet verlengd. Ollongren pleitte eerder ook voor verschillende maatregelen om het stemproces toegankelijker te maken.

‘Grondslag voor maatregelen’

De tijdelijke wet vervalt op 1 januari 2022, de verkiezingen zijn op 16 maart 2022. ‘Het niet verlengen van de Twv zou betekenen dat er vanaf 1 januari 2022 geen wettelijke basis meer zou bestaan voor maatregelen om verkiezingen in de context van covid-19 zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen,’ zo staat het in het besluit.

Een belangrijke maatregel binnen de Twv is het vervroegd stemmen. Kiezers kunnen door deze optie al gedurende de twee dagen voorafgaand aan de reguliere verkiezingsdag stemmen. Dat kan in een bepaald aantal stemlokalen per gemeente. Hierdoor wordt spreiding van het aantal stemmers bevorderd. De tijdelijke wet biedt daarnaast de mogelijkheid om de benodigde maatregelen te nemen voor hygiëne en persoonlijke bescherming in stemlokalen.

Voorbereiden op de verkiezingen

Het kabinet komt nu alvast naar buiten met het besluit, zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden op het vervroegd stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het kost immers extra tijd om hiervoor geschikte stemlocaties en stembureauleden te regelen. Het kabinet hakt de knoop definitief door in december. Dat gebeurt ‘op basis van de eventuele reacties en de epidemiologische situatie van dat moment’.